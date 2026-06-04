AI巨獸吸乾記憶體！美9大產業「搶晶片」 上書逼宮川普政府

美9大產業致函川普政府，警告記憶體短缺正嚴重威脅供應鏈，恐在短期內引爆通膨、推高消費物價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI算力大爆發，意外引爆全球記憶體陷入前所未有的供需失衡，為了搶晶片，美國汽車創新聯盟（AAI）等9大行業貿易協會，聯名致函財政部長貝森特（Scott Bessent）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），警告記憶體短缺正嚴重威脅供應鏈，恐在短期內引爆通膨、推高消費物價。

外媒報導，此次聯名陣容強大，包含汽車創新聯盟（AAI）、醫療設備製造商協會以及全國零售聯合會（NRF）等重量巨頭。

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聯名信中直指，記憶體晶片的短缺，根源於AI對算力需求的急劇擴張，為奪構建AI核心必備的高頻寬記憶體（HBM），輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等晶片設計商不惜砸重金，在利潤驅使下，製造商紛紛將產能轉移，直接擠壓了汽車、消費性電子及醫療器材所需之傳統記憶體的生存空間。

產業團體憂心表示，這不僅會讓消費電子價格上漲、網路與電信基礎設施的建置成本攀升，連承接聯邦採購合約的中小型企業，都面臨因買不到晶片而違約的倒閉風險。

貿易團體在信中強調，儘管AI的發展對美國科技領導力至關重要，但政策層面也必須確保其他關鍵產業不會因市場失衡而遭受衝擊。

並在信末強烈敦促川普政府，應立即出面與晶片製造商及買家展開全面協調，除了在本土與盟友國家擴大記憶體產能外，更應積極透過貿易協定機制或《晶片法案》（CHIPS Act）的資金分配，保障傳統製造業的供應鏈安全。

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