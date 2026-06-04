中國和波蘭正在囤黃金！世界黃金協會揭驚人數據 全球央行動向一次看

各國央行在4月重新恢復買入黃金。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球央行買賣黃金的動向，一向備受市場關注。根據世界黃金協會（WGC）最新數據，各國央行在3月轉為黃金淨賣方後，4月重新恢復買入黃金，共購買了17 噸黃金，其中最大的黃金買家是波蘭14噸和中國8噸。與此同時，最活躍的賣家是俄羅斯的6噸。

世界黃金協會亞太區資深研究主管薩利姆（Marissa Salim）指出，波蘭國家銀行成為4月最大的央行買家，購入14噸黃金，使其今年以來總購入量達到45噸，黃金儲備上升至595噸，約佔其總儲備的30%。

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中國央行則連續18個月增持黃金，4月購入8噸黃金，為2024年12月以來最高水準，黃金儲備上升至約2322噸，約佔其總儲備的9%。

此外，捷克央行4月則進行「規模不大但持續穩定」的2公噸淨買入，使其黃金儲備增至79公噸，約占總儲備的6%。

俄羅斯央行則連續4個月減持黃金，4月賣出6噸黃金，今年以來累計賣出22公噸黃金。

另一個主要賣家是烏茲別克央行，其於4月賣出1噸黃金，但今年以來仍是黃金淨買方，累計買入24噸黃金，這數量僅次於波蘭央行。

薩利姆表示，東歐與亞洲央行仍持續主導全球黃金買盤，且維持穩定的每月購買節奏。

她指出：「過去36個月期間，東歐與亞洲央行平均每月分別淨買入12公噸與11公噸黃金。同期全球央行平均每月淨買入量為29公噸。」

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