博通維持AI晶片目標財測不如預期 盤後暴跌逾13％

晶片製造商博通週三（3日）公佈最新業績報告和財測。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商博通週三（3日）公佈最新業績報告和財測，AI晶片營收預測未達華爾街的預期，同時維持了2027年的銷售預測，表明這家公司在蓬勃發展的AI產業中取得進展的步伐比預期要慢。消息傳出後，博通在盤後交易重挫。

綜合外媒報導，博通第2季營收為221.9億美元（約新台幣6989.85億元），低於預期的222.7億美元（約新台幣7015.05億元）。扣除某些內容後，每股盈餘2.44美元，預測值為2.39美元。AI晶片相關營收為108億美元（約新台幣3402億元），略高於市場預期的107億美元（約新台幣3370億元）。

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博通表示，截至7月，總營收預計達294億美元（約新台幣9261億元），分析師平均預估為286億美元（約新台幣9009億元）。博通預測，在截至7月的第3季中，AI半導體相關營收將達到160億美元（約新台幣5040億元），低於分析師平均預期的172億美元（約新台幣5418億元）。

執行長陳福陽表示，博通在截至10月的會計年度中，將出售價值560億美元（約新台幣1.76兆元）的AI晶片。這一數字低於576億美元（約新台幣1.81兆元）的平均預測。

博通最新的報告未能讓投資人滿意，博通股價在盤後交易暴跌13.73％。不過，今年至今股價仍漲約38％。

博通正與產業龍頭輝達展開競爭，雖然公司在轉向服務AI領域的客戶方面取得了進展，但卻無法符合投資人過高的期望。在公佈財報之前的5個交易日裡，由於對AI的樂觀預期，博通的市值增加了約2700億美元（約新台幣8.5兆元）。

陳福陽將公司的命運與AI綁在一起，押注資料中心和其他基礎設施的快速擴張。博通已與Google、Anthropic以及Meta等公司簽訂了長期工作協議，不過，目前仍不清楚每季將計入多少營收。

博通已開始向OpenAI供應晶片，預計今年稍晚將正式投入生產。陳福陽表示，根據去年與這家AI公司的協議，博通有義務在2027年之前部署1.3 GW的生產能力，整個協議目標是在2029年之前達到10 GW的生產能力。

博通也將在2028年底之前，為Meta提供3 GW的運算能力。陳福陽透露，首批1 GW的運算能力將在明年下半年開始交付，相關協議涉及的產品包括AI加速器以及網路晶片。

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