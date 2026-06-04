達里歐警告：3隻黑天鵝齊襲 AI泡沫終將破裂

達里歐警告，估值過高、投機猖獗、「帳面財富」遠超過實際現金流，AI泡沫終將破裂。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI市場已出現典型泡沫跡，橋水基金創辦人達里歐表示，估值過高、投機猖獗、「帳面財富」遠超過實際現金流。在AI領域的財富轉化為貨幣的過程，泡沫將會破裂，許多公司會直接消失，但AI技術將持續改變經濟和社會。

外媒報導，達里歐週三在受訪中指出，所有重大技術變革都會催生泡沫。沒有人能完全精準把握時機。你要麼投入巨額資金搶佔市場，而不計較是否過度投資，要麼因投入不足而失去市場。

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達里歐表示，當需要將投資轉化為資本兌現時，泡沫便會破裂，並指出市場對AI公司獲利能力的擔憂。他指出，刺破泡沫的過程就是財富轉化為貨幣的過程，當前AI驅動的市場正沿著這一軌跡發展，即便它是1項卓越的技術。

達里歐也談到了叢林法則，在巨大的技術變革中，許多公司會直接消失，這與科技的持久影響是兩回事。就像網路泡沫破裂後網路本身持續發展一樣，AI領域的底層創新也將持續改變經濟和社會。

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