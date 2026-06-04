自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

達里歐警告：3隻黑天鵝齊襲 AI泡沫終將破裂

2026/06/04 08:12

達里歐警告，估值過高、投機猖獗、「帳面財富」遠超過實際現金流，AI泡沫終將破裂。（彭博）達里歐警告，估值過高、投機猖獗、「帳面財富」遠超過實際現金流，AI泡沫終將破裂。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI市場已出現典型泡沫跡，橋水基金創辦人達里歐表示，估值過高、投機猖獗、「帳面財富」遠超過實際現金流。在AI領域的財富轉化為貨幣的過程，泡沫將會破裂，許多公司會直接消失，但AI技術將持續改變經濟和社會。

外媒報導，達里歐週三在受訪中指出，所有重大技術變革都會催生泡沫。沒有人能完全精準把握時機。你要麼投入巨額資金搶佔市場，而不計較是否過度投資，要麼因投入不足而失去市場。

達里歐表示，當需要將投資轉化為資本兌現時，泡沫便會破裂，並指出市場對AI公司獲利能力的擔憂。他指出，刺破泡沫的過程就是財富轉化為貨幣的過程，當前AI驅動的市場正沿著這一軌跡發展，即便它是1項卓越的技術。

達里歐也談到了叢林法則，在巨大的技術變革中，許多公司會直接消失，這與科技的持久影響是兩回事。就像網路泡沫破裂後網路本身持續發展一樣，AI領域的底層創新也將持續改變經濟和社會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財