首檔兆美元ETF誕生！VOO奪寶座 今年吸金690億美元稱霸全球

首檔兆美元ETF誕生！花落VOO，今年吸金690億美元稱霸全球。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕ETF正式迎來歷史性的瘋狂里程碑！全球基金巨頭先鋒集團旗下明星產品VOO（Vanguard S&P 500 ETF），在今年來吸金逾690億美元（約新台幣2.17兆），其資產規模正式突破兆美元大關，成為人類歷史上首檔跨入「兆美元俱樂部」的 ETF。

外媒報導，這場資金狂歡的背後，是全球投資人對美股「逢跌買進」策略的極致信仰。儘管市場面臨地緣政治衝突、關稅衝擊以及經濟成長放緩等隱憂，資金流入VOO的步伐卻從未停歇。

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報導指出，自2010年成立以來，VOO基金年年皆錄得淨流入，而2024與2025連續兩年寫下年流入超 1000 億美元（約新台幣3.14兆）的恐怖紀錄，今年戰績更輝煌，年初迄今，VOO已累計吸收逾690億美元資金，位居全球ETF之首，同期標普500指數累計漲幅達11%，屢創歷史新高。

晨星公司客戶解決方案主管 Ben Johnson 對此感嘆：「這一里程碑再次印證 ETF 已完全成熟。曾經的小眾品類，如今已成為全球數百萬投資者的『預設』投資工具。」

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