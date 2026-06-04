台積電中科4座新廠首座下月可看到鋼構矗立 明年初第1季完工並開始裝機

台積電在台中園區東大路旁要興建四座1.4奈米晶圓廠，正興建中。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「護國神山」台積電在中科台中園區東大路將興建四座生產1.4奈米晶圓廠，而四座廠為每隔半年興建一座，第一座預計下個月就可看到鋼構建物矗立在東大路上；中科管理局表示，台積電新廠的第一座廠房預計2027第1季完工並開始裝機。

台積電在台中園區東大路旁要興建四座1.4奈米晶圓廠，正興建中。（記者蘇金鳳攝）

全世界爭相邀請台積電到該國投資設廠，而台積電設在中科台中園區興建四座1.4奈米新廠，整個工程目前正積極進行中。

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而台積電在中科首座新廠已於去年11月5日啟動基樁工程 ，因為是要興建4座1.4奈米的新廠，非常受關注，中科管理局表示，此四座預計每一座的興建隔半年，第一廠下個月就可看到鋼構，且預計2027第1季完工並開始裝機，而管理局的公共設施興建，也與台積電的新廠同步進行。

台積電在中科台中園區興建4座生產1.4奈米晶圓廠全案總投資規模預估達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年下半年量產，年營業額可望超過5千億元。

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