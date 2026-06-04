美股收盤》中東局勢升溫！道瓊跌620點、台積電ADR挫逾2％

週三美股多下跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心美伊衝突可能繼續推高通膨，投資人獲利了結，週三華爾街股市從歷史高點回落，結束先前連續9天的上漲。道瓊工業指數下跌620.72點、1.21%，標普500指數下跌0.74%，那斯達克指數下跌0.89%，費城半導體指數逆勢上漲1.39%，台積電ADR下殺10美元、2.24%，收在436.69美元。

綜合外媒報導，美國和伊朗發動新一輪空襲後，中東地區的敵對行動愈演愈烈，這是對脆弱的停火協議的最新考驗，美國總統川普週三表示，伊朗同意不擁有核武器，但他補充「他們可以改變主意」。

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隨著油價上漲，推動美國公債殖利率進一步走高，也讓市場對通膨壓力的擔憂升溫。根據芝加哥商品交易所的FedWatch顯示，金融市場目前預期聯準會在12月升息的可能性為41.1%，高於一個月前的9.1%。

目前人工智慧熱潮依然強勁，不過週三AI相關股票下跌拖累整體市場，輝達及戴爾科技跌幅超過3%，甲骨文下滑近6%，微軟也下跌逾3%。

道瓊工業指數下跌620.72點或1.21%，收50687.07點。

標普500指數下跌56.10點或0.74%，收7553.68點。

那斯達克指數下跌239.92點或0.89%，收26853.98點。

費城半導體指數上漲190.69點或1.39%，收13916.96點。

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