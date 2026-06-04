技嘉AI算力延伸醫療市場 看好明後年放量

技嘉強攻智慧醫療市場，管理層看好後續放量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日持續展開台北國際電腦展（Computex）供應鏈參訪行程，期間特別現身技嘉（2376）展區，不僅在最新Vera Rubin NVL72機櫃外殼簽下「LOVE GIGABYTE」，更與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐暢飲酒精飲品。在AI伺服器業務持續成長之際，技嘉正將AI算力進一步延伸至智慧醫療領域，並看好相關產品可望於今年至明年逐步放量。

技嘉董事長葉培城表示，公司近年持續布局智慧醫療市場，目前已與國泰綜合醫院、台大醫學中心及台北榮總等醫療體系合作，推動多項臨床應用導入，希望今年至明年相關產品能逐步擴大出貨規模，進一步強化技嘉在智慧醫療市場的布局。

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技嘉目前透過整合AI、遠距監測與跨層級照護機制，推出「Smart-ESD」次世代早期出院系統，並建構智慧協作平台，同時攜手醫療院所開發腦中風AI評估系統。此外，公司也與國泰綜合醫院合作開發慢性阻塞性肺病（COPD）及間質性肺病（ILD）影像辨識輔助系統，未來將進一步拓展至其他器官及疾病領域的AI模型開發。

葉培城指出，技嘉在智慧醫療市場主要扮演科技平台與硬體支援角色，希望將醫療院所累積的專業知識及臨床經驗轉化為可商業化的產品與服務。其中，與國泰醫院合作的專案已成為公司重要的落地應用案例之一。

針對醫療產業對資料安全與隱私保護的需求，技嘉也導入邊緣運算架構。葉培城表示，由於醫療資料涉及個人隱私，必須進行去識別化處理，因此公司透過GX10架構AI迷你電腦及影像擷取卡（Frame Grabber）等產品，在本地端完成AI推論與資料處理，降低資料傳輸至雲端可能產生的風險。

除了現有的肺部疾病影像辨識應用外，技嘉也看好AI未來可進一步應用於超音波判讀、醫學教育及居家照護等場景。葉培城認為，AI有助於縮短不同年資醫師之間的經驗差距，也可透過居家監測設備協助醫療院所提升病床使用效率，因應高齡化社會帶來的醫療需求。

葉培城坦言，目前智慧醫療業務對整體營運貢獻仍有限，但隨著臨床導入案件增加及產品逐步商業化，未來可望進入放量階段。相較於傳統硬體產品，智慧醫療相關應用具備較高附加價值與毛利率，有望成為技嘉AI事業之外的新成長動能，並進一步優化整體獲利結構。

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