台積電股東會今登場 股東人數逾266萬人創新高

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今將召開股東會，由董事長魏哲家主持。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今將召開股東會，由董事長魏哲家主持，預期將引起市場高度矚目，並牽動股市走勢；隨著台積電先進製程領先，幾乎通吃AI訂單，看好營運前景，買台積電股票人數增多，今年股東人數創新高。

台積電今年股東會議案包括盈餘分派、員工分紅、董事酬勞、發行公司債與修訂公司章程等，修訂公司章程為董事席次擬由原本7至10人增加為9至12人。去年盈餘分派四季共達每股配發現金股利22元，創歷年新高。

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隨著台積電先進製程領先，幾乎通吃AI訂單，看好營運前景，買台積電股票股民增多。根據證交所統計資料顯示，截至5月30日止，台積電股東人數已達266.85萬人，較去年股東會前約180萬人增加逾86萬人，增幅逾48%，再創歷史新高。

台積電創辦人張忠謀在退休前一年、即2017年主持股東會時，認為台積電股價表現非常好，也相當健康，希望台灣的投資人可以多投資台積電，有開盤就都有機會買進股票，對台積電有信心的投資人，可多投資台積電。

魏哲家去年主持股東會，也對股東信心喊話「多買台積電股票就不會錯」，當天台積電收盤950元，台積電昨收盤價2425元，上漲1475元，漲幅1.55倍。

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今將召開股東會，由董事長魏哲家主持。（記者洪友芳攝）

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