「內建輝達」有望在PC市場異軍突起 蠶食x86僅存優勢

輝達首款筆電晶片 RTX Spark 登場。（翻攝NVIDIA直播）

〔編譯魏國金／台北報導〕「內建英特爾」（Intel Inside）的行銷手法在1990年代讓英特爾成為家喻戶曉的名字，以及無處不在的個人電腦（PC）晶片供應商。如今憑藉AI巨頭輝達的號召力，「內建輝達」（Nvidia Inside）有望在PC領域攻城掠地，蠶食x86架構僅存的優勢。

輝達搶進PC市場，全新的PC晶片系列預定搭載於今年下半年推出的Windows電腦中。憑藉AI領域地位，輝達非常可能大獲成功，甚至顛覆PC世界過去50年來的秩序。

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《華爾街日報》報導，基於輝達在資料中心AI晶片業務的龐大規模，進軍PC市場，對其財務的直接影響有限。然而此舉讓輝達有望為AI電腦市場注入強勁活力，並可能順勢顛覆老牌巨頭的市場地位。

事實上，輝達在PC市場並非新手，數十年來透過其繪圖處理器（GPU），在PC領域地位舉足輕重，然而在台北國際電腦展詳述其最新晶片之前，輝達未曾涉足製造作為PC運算核心的中央處理器（CPU），目前英特爾與超微主導該市場。

輝達的最新晶片將CPU與其廣受歡迎的AI運算硬體結合，推出的時機正值英特爾疲軟之際。英特爾仍是傳統Windows PC的最大CPU供應商，去年第4季市占率達64％，然而，英特爾與其他PC市場參與者均未能憑藉自家晶片的AI能力，吸引廣大消費者或企業採購新電腦。

對於輝達而言，PC目前僅佔其業務的一小部份，但自詡在該領域擁有強大號召力，為其最新目標釋出積極訊號。截至一月結束的會計年度，輝達與PC相關的營收跳漲41％，突破160億美元，但該會計年度全球PC銷售僅年增約8％。

輝達是否能以其PC晶片擴大業績成長，將是其品牌以及AI熱潮的一大考驗，然而相較於英特爾或超微，輝達可能更容易向消費者與企業推銷其新款AI電腦。

輝達也將面臨諸多挑戰，最大的挑戰或許是建立在英特爾與超微處理器的「軟體黏性」。這些處理器採用x86基礎晶片架構，而在x86處理器上運作的軟體必須調整才能在輝達的安謀（Arm）架構上流暢運作。

微軟的Windows作業系統目前已推出針對安謀架構晶片的版本。隨著安謀架構PC數量的不斷攀升，軟體工程師們也一直在為安謀生態開發更多程式。但作為PC平台，安謀在軟體開發方面相較於x86依然居於下風。在遊戲等領域更是如此，而遊戲恰恰是輝達至關重要的終端市場。

不過歸根結底，輝達進軍個人電腦CPU領域，可能進一步蠶食x86僅存的優勢。尤其在Windows PC領域，基於安謀架構的新玩家先前一直難以在此立足。

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