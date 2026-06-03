黃仁勳：AI投資報酬驚人 只有「瘋子」才會質疑

黃仁勳宣揚AI的投資報酬率。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》3日報導，輝達執行長黃仁勳向願意押注人工智慧（AI）榮景的投資人，大力宣傳「瘋狂的」（insane）的回報，試圖驅散對AI鉅額支出及其長期獲利能力的疑慮。

報導說，黃仁勳2日晚間抽空向數百名金融機構與家族辦公室代表演說。本身就是億萬富豪的黃仁勳說，只有「瘋子」（crazy people）才會質疑AI的回報，因為它已創造數兆美元的價值了。

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他指出，「僅在過去6個月，投資報酬率（ROI）已被徹底重塑，現在它的獲利高得驚人」。他在台北一場由富豪Jasper Lau支持的投資公司Era，以及中租控股公司聯合舉辦的閉門活動上演說。這場在台北文華東方酒店舉行的論壇吸引逾300名貴賓出席，其中包括高瓴資本、太盟投資集團和星展集團等投資機構。

黃仁勳此番言論正值市場持續爭論是否全球投資人正買進一個終將破裂的泡沫之際。他將矛頭對準那些呼籲小心市場估值空前高漲，並在數兆美元投注於資料中心後，質疑AI未來變現能力的投資人。

他說，「還記得去年我們聚在一起的時候嗎？當時圍繞在投資的論述都是：投資報酬率在哪裡？給我一個例子，看看現在還有哪個瘋子會這麼說，那樣的人聽起來簡直像精神失常一樣」。

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