台股狂飆谷月涵示警「已進末升段」！謝金河籲股民注意2件事

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台股近期漲勢驚人，但長期深耕台灣資本市場的資深金融分析師谷月涵（Peter Kurz）近日接受專訪表示，當前市場已經進入「末升段牛市」，投資人應該開始留意高檔回落風險，切記「別賺最後一滴水」的投資原則。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，他個人認為「不會崩盤」，投資人要注意的是投資組合和資產的配置。

謝金河3日在臉書發文，「我的好朋友『台灣先生』谷月涵，今天發出重重的預警，他示警股市已進入最後的末升段，他呼籲投資人不要賺最後的一滴水，他也自曝自己現在是零持股！警告的味道很濃。台股一路奔馳，已經跑到46552，眼看著50000大關就在眼前，也正朝著我的另一位好朋友張錫的目標前進。最近吳嘉隆也把他的目標從42688調升至52018。」

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「蹲在地上的個股並不貴」

「對這次AI巨浪看最好的是黃仁勳，他非常稱讚台灣有非常熱衷賺錢，並且努力學習的股民。這幾天，只要大家去COMPUTEX會場繞一下就可以感受到台灣的生命力。AMD說AI的賽局才打到第三局，陳泰銘說是二局半……。大家都有自己的觀點，都值得參考！我從幾個角度來看，台股的過熱說，先前立委林德福已經質詢彭主委，主委說台股有基本面支撐。從個股來看，有些飆漲的AI股不便宜，但很多蹲在地上的個股並不貴，像最近突然翻身的新纖突然連漲4個停板。」

他接著說：「再來是大家熱烈討論的巴菲特指標，這是一個國家的股市總市值除經濟總量的比例，歐洲國家都少於一，比較活躍的美國，日本，南韓在200%附近，台灣超過500%，但台積電一檔就200%，這是台灣市場的特色。巴菲特指標太高，表示市場過熱，但不一定會崩盤，原因是台灣股市的成交量夠大，每天1.5兆元的大量，這是滾動台股最重要的力量，這正是黃仁勳口中熱愛賺錢的投資人撐出來的力量。」

「台股不會崩盤，最重要的中流砥柱是台積電，台積電今年的EPS（每股盈餘）可能在100元上下，台積電可以算得出本益比，有沒有超漲？市場算得出來！還有一個很重要的領先指標，從去年第三季開始，記憶體HBM的海力士、三星、美光及SSD的存儲記憶體從鎧俠、Sandisk、Segate、Western Digital的漲幅都是數十倍，這是今年的領頭羊，也是市場的最重要指標。」

「投資組合降低風險」

最後謝金河表示，「台股大方向是震盪往上，但個股會自行拉回整理，像最近健策從5685跌到2800元，高速成長股也會因爲數據不佳出現腰斬。指數漲到多少不重要，只是代表一個方向，重要的是你的投資組合和資產的配置！」

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