台灣首次大規模向歐洲出口夏季水果 「3水果」搶攻巴黎市場

台灣在滿足歐盟進口和檢疫要求後，首次大規模向歐洲出口夏季水果。這批貨物從屏東縣出發，包括6.5噸芒果、荔枝和火龍果。（記者陳彥廷攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在滿足歐盟進口和檢疫要求後，首次大規模向歐洲出口夏季水果。這批貨物從屏東縣出發，包括6.5噸芒果、荔枝和火龍果，目的地是法國巴黎附近的龍吉斯（Rungis）批發市場。

出口商稱，這批貨物的運輸需要種植者之間的合作，以符合歐盟的生產和檢疫標準。台灣也在屏東設立了國際冷鏈物流中心，以支持對海外市場的出口。

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台灣農業部表示，經過談判和技術準備，歐盟去年6月批准台灣番石榴和芒果進口到所有成員國。歐盟於今年2月核准進口台灣荔枝和火龍果。

歐盟法規包括對果園管理、病蟲害控制和採後冷鏈運輸的要求。

農業部國際事務司副司長溫祖康指出，這筆歷史性的訂單包含芒果4噸，品種包含愛文、金煌、夏雪等，產地來自台南、高屏及台東；玉荷包及黑葉荔枝2噸，產地為高雄；紅、白肉紅龍果共0.5噸，產地為屏東及台南。

本次外銷對接通路為法國最大生鮮批發市場「Rungis」，該市場擁有超過1200家商戶，是當地米其林餐廳、飯店及各大零售業者挑選高端鮮果來源。

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