水利署：全台節水調度成效10.4億噸 相當於5座石門水庫

水利署今（3日）表示，去年6月起即推動各項防旱整備工作，整體節水調度成效達10.4億噸以上，相當於約5座石門水庫容量。圖為石門水庫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕去年冬季西半部降雨創下75年來最少紀錄，經濟部水利署今（3日）表示，秉持及早整備與穩定供水原則，自去年6月起即推動各項防旱整備工作，透過前瞻基礎建設所建構的水資源設施、跨區調度系統及節水管理措施，整體節水調度成效達10.4億噸以上，相當於約5座石門水庫容量。

水利署表示，儘管去年冬季西半部降雨創下75年來最少紀錄，但前瞻計畫所推動的水資源建設已在本次防旱期間充分發揮效益，透過「珍珠串」及區域聯通管網得以靈活調度運用全台水資源，包括北部石門水庫支援新竹、中部集集堰川流水支援嘉義、曾文水庫支援南化水庫供水及高屏堰餘裕水源北送台南等措施，累計跨區調度總量達4.8億噸。

請繼續往下閱讀...

水利署續指，與此同時也進行各項節水措施，包括水庫出水總量管制、優先利用川流水及伏流水、產業自主節水及再生水優先使用、農業灌溉管理強化、抗旱水井啟用及自來水管壓調控，在中央各部會及地方政府密切合作，整體節水調度成效達10.4億噸以上，相當於約5座石門水庫容量，有效延長主要供水水庫供水時程。水利署全力維持民生、產業及農業用水穩定，提升整體供水韌性。

此外，為提升水庫蓄水效能及蓄豐濟枯能力，水利署表示，已利用枯水期水庫水位較低期間加強清淤作業。自去年12月迄今，全國23座主要供水水庫清淤量達1107萬立方公尺，是近5年平均值的1.2倍，其中曾文水庫清淤量達391萬立方公尺，是近5年平均的2.1倍，有效提升水庫蓄水空間與調蓄能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法