8千噸蝦類出口遭拒收 這國警告海鮮供應生計重創

馬來西亞禁止進口五種泰國蝦類，並加強對泰國漁業產品管控措施。泰國總理阿努廷·查恩維拉庫爾呼籲立即與馬來西亞進行對話。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞禁止進口五種泰國蝦類，並加強對泰國漁業產品管控措施。泰國總理阿努廷·查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）緊急呼籲，立即與馬來西亞進行對話，否則將造成泰國蝦農和相關海鮮供應鏈的立即性生計衝擊。

泰國每年向馬來西亞出口約6000至8000噸蝦，約佔泰國蝦類出口總量的5%。 根據泰國《曼谷郵報》報導，這項禁令每年可能使泰國損失超過40億泰銖（約1.221億美元）。

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泰國政府發言人拉查達·塔納迪雷克（Ratchada Thanadirek）表示，阿努廷在周二（6月2日）的內閣會議上發布了這項指令，並警告說，長期限制可能會損害蝦農、出口商和更廣泛的海鮮供應鏈的生計。

據馬來西亞國家新聞平台馬新社報導， 阿努廷在周二內閣會議後發表聲明稱：如果這個問題持續下去，可能會影響蝦的農場收購價格和小農戶的收入。

阿努廷已指示內閣中的多位部長，包括商務部長和農業及合作社部長，與馬來西亞當局舉行緊急磋商，以尋求雙邊貿易解決方案，同時保護泰國農民。

拉查達表示：總理強調，這個問題不應僅僅成為農民的負擔，因為蝦類產業支撐著整個供應鏈，包括養殖場、收購商、加工廠、出口商和大量勞動力。他表示，已指示相關機構採取措施緩解限制措施的影響，包括穩定農產品收購價格、管理國內過剩供應以及加速尋找替代出口市場。

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