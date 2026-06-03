經民連轟國貿體系無國安意識 經部：誣指不公平、應基於事實發言

民間團體台灣經濟民主連合今赴經濟部抗議，要求投促司司長張銘斌、貿易署署長劉威廉下台。（經民連提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕民間團體台灣經濟民主連合（經民連）今赴經濟部抗議，指經濟部國貿與投資體系官僚長期欠缺國家安全觀念，要求投促司司長張銘斌、貿易署署長劉威廉下台。對此，經濟部回應，以人身攻擊方式誣指經濟部擔負相關業務同仁失職等，對於為國家付出、長年與美方等友方合作，為國家與經濟安全努力的公務同仁並不公平，應基於事實發言。

經民連指稱，投審會核准中國浪潮集團（Inspur Group）透過滙眾物聯網香港有限公司違法投資數字雲端公司，數字雲端在 2025被美國商務部工業暨安全局（BIS）列入出口管制實體清單，背後還有中資政商賄賂案，也就是前國民黨立委廖國棟涉貪向投審司關說，但時任投審會主秘的張銘斌未抗拒不當關說，因此要求投促司長張銘斌下台。

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對此，經濟部表示，由於浪潮集團在台尚涉及竊密挖角案件，該案已經檢調機關在今年4月起訴，基於先司法後行政的原則，後續一經司法判決有罪，經濟部將接續依違反陸資投資規定從重處罰（最高新台幣2500萬元罰鍰）並得要求撤資。至於有關資金審定過程中涉及前立委廖國棟關切部分，該案由台北地方法院已在去年11月一審宣判，「經濟部並無人員涉案」。

經民連指，美超微違法走私輝達晶片至中國，但貿易署遲遲未補足缺口，未將中國列為高階晶片輸出管制地區至今毫無作為，因此貿易署署長劉威廉應下台。

經濟部對此回應，經濟部持續關注國際間出口管制的動態發展，除已將12類半導體設備納入對中國出口管制外，並在2025年6月基於國安考量，將華為、中芯國際等70餘家企業納入我出口管制實體清單。

經濟部表示，注意到部分團體在不明就裡情形下，以人身攻擊方式誣指經濟部擔負相關業務同仁失職等，對於為國家付出、長年與美方等友方合作，為國家與經濟安全努力的公務同仁並不公平，期許社會各界討論事件應基於事實發言。

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