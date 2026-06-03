《晶片戰爭》米勒：美中科技休戰暗潮洶湧 供應鏈新衝突即將爆發

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）指出，美中的科技休戰暗潮洶湧，新一波的供應鏈衝突正在醞釀中。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）2日投書英國《金融時報》指出，美中的科技休戰暗潮洶湧，新一波的供應鏈衝突正在醞釀中；文章說，儘管中國的先進製造實力強大，但美國自認AI實力勝過中國，時間將站在美國這一邊。

文章指出，美國總統川普和中國國家主席習近平在5月中旬的峰會上都對著鏡頭笑容可掬，但兩人都沒有錯把科技休戰當作和平。北京繼續向美國輸出一些稀土磁鐵，華盛頓將推遲對中國晶片製造商長期拖延的限制措施。然而在檯面下，各方都在為新一波的供應鏈衝突暗中磨刀霍霍。

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在這場峰會之前，北京宣布一系列監管措施，以懲罰遵守第三方制裁的外國企業。在未來的供應鏈衝突升級中，這將成為迫使跨國企業站在中國這一邊的強大工具。

與此同時，美國國會已催促白宮採取強更強硬立場。共和黨主導的聯邦眾議院外交事務委員會已推進一大批出口管制法案。例如，「多邊科技管制對齊法案」（The Match Act）將堵住漏洞，消除美國盟友在向中國銷售晶片製造設備時，比美國企業所擁有的更大空間與優勢。聯邦參眾兩院也提出法案，限制美國企業向中國銷售人工智慧（AI）晶片的能力。

美中雙方都不認為科技戰會真正結束，但透過暫時的休戰與冷靜，各自能獲得關鍵的時間優勢。北京認為其正在贏得先進製造的競爭，例如在電池和電動車（輝達則是例外）。多數美國企業把中國看做一個正在崛起中的競爭者，而非一個成長中的市場。提到工業產出，時間似乎站在中國這一方。

而華盛頓所指的休戰理論，則可用矽谷圈內流行的一個暗語「AGI 紅色藥丸」作為代表，它源自於電影《駭客任務》（The Matrix），指的是堅信通用AI（AGI）即將實現，並將徹底重塑人類社會與全球經濟的未來。美國政府似乎也押注AI將能大幅增強美國力量。

儘管中國正快速將AI擴散至整個經濟，OpenAI和Anthropic等美國企業的營收為中國領先AI新創企業的逾100倍。Anthropic最新推出的Mythos AI模型的功能之強大，讓川普政府嚇到開始討論AI監管措施，儘管他們先前對拜登政府時期的嚴格AI監管持批評態度。美國的情報機構已經下了90億美元（新台幣2830億元）的AI晶片訂單，這顯示美國情報機構將比中國許多領先AI模型企業擁有更多的算力。

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