王品、Uber Eats會員打通了！外送人氣王曝光「這3款」賣最好

Uber Eats攜手王品集團宣布雙方合作再升級。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber Eats今（3）日攜手王品集團舉辦「2026 一拍・集合」記者會，宣布雙方合作再升級，預告Uber Eats App與王品集團「瘋美食」會員串接預計於8月登場，未來消費者透過Uber Eats點購王品旗下品牌餐點，只要完成會員綁定，即可享有王品會員專屬優惠，打造線上外送與會員服務整合的新體驗。

Uber Eats表示，此次與王品集團深化合作，除了導入會員權益外，也希望進一步強化消費者與品牌之間的互動與黏著度。

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雙方日前推出首波買一送一活動後，獲得市場熱烈迴響。Uber Eats指出，活動期間王品集團在平台上的每日訂單量較活動前成長約50%，帶動整體銷售表現，其中，「石二鍋招牌石頭鍋（熟食）」、「12mini快煮鍋黃金雞湯雙倍嫩雞鍋」以及「青花驕驕心涼拌酸辣粉套餐」成為最受消費者歡迎的三大人氣餐點。

看準暑假外送商機，Uber Eats與王品集團也同步宣布啟動第二波「主餐買一送一」優惠活動，自6月17日至6月30日登場，涵蓋王品集團旗下19個品牌。消費者無論是在家追劇、聚餐，或與親友共享美食，都能透過Uber Eats輕鬆品嚐王品旗下多款人氣餐點。

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