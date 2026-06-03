承襲日本皇室美學 資生堂打造「極上御藏」千萬展覽台北登場

資生堂即日起至6月9日在台北市金華街「光在錦町」打造沉浸式美學展，免費開放參觀，民眾完成展覽體驗及填寫資料後，即可獲得價值千元的限定體驗禮。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕向來以細膩工藝與傳統美學聞名的日本皇室文化，也成為高端保養品的重要靈感來源。資生堂頂級「極上御藏系列」便融合日本天皇家族流傳的養生智慧與宮廷工藝美學，採用皇室御用「綠鑽絲」，以及源自佛教聖地高野山的傳奇植物、被視為象徵健康與長壽的高野山「延命草」等作為核心成分。

此外，包裝設計更攜手自17世紀以來為日本皇室與貴族織造和服的京都西陣織名門HOSOO（細尾），將皇室級工藝融入保養儀式之中，展現濃厚的日式奢華風格。

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資生堂為慶祝全新「極上御藏輕盈乳霜」（50ml／11500元）上市，即日起至6月9日在台北市金華街百年日式町屋「光在錦町（Nishikicho）」斥資千萬元策展，打造「極上御藏恆久美學展：水泉的迴響」，以高野山千年水泉傳說與傳奇延命草為靈感，並自日本空運多項珍貴展品來台。

展覽透過「山、水、金、織、音」五大主題展區，結合自然、人文工藝與肌膚科學，帶領民眾展開一場融合視覺、聽覺、觸覺等五感體驗的沉浸式旅程。

展覽期間每日10時至18時免費開放參觀，民眾完成體驗並填寫資料後，即可獲得價值千元的「極上御藏限定體驗禮」。現場也推出限量預約制的「金箔工藝體驗工作坊」，邀請民眾親手體驗金箔篩灑與創作過程，感受日本職人文化對工藝、美感與細節的堅持，同時深入認識極上御藏系列所蘊含的日式美學與頂級保養哲學。

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