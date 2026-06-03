更大的「晶片通膨」將至！恐蔓延至更廣泛經濟領域

摩根士丹利報告警告，人工智慧「晶片通膨」正從資料中心蔓延至更廣泛的經濟領域。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利分析師警告，受人工智慧巨大需求推動，記憶體晶片價格飆升，可能引發「晶片通膨」（chipflation），因為從智慧型手機到個人電腦的設備製造商被迫在提高價格和接受更低的利潤率之間做出選擇。

摩根士丹利表示，過去一年記憶體晶片價格飆升了六倍，因為製造商難以跟上大型科技公司在人工智慧基礎設施方面的支出狂潮，並且優先考慮利潤更高的資料中心晶片，而不是用於日常設備的晶片。

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摩根士丹利在一份長達66頁的報告中表示：「最初是人工智慧基礎設施瓶頸，現在正在蔓延到硬體利潤、設備價格、雲端成本、通貨膨脹和政策方面。」報告還補充說，這種困境「已經成為一個宏觀經濟問題」。

誠然，一些晶片製造商正在擴大產能，但分析師表示，考慮到建立新製造工廠的成本和複雜性，這可能需要數年時間。

與以往的繁榮與蕭條週期不同，摩根士丹利表示，當前的激增可能是「持久的供需重置」，因為大型雲和人工智能公司通過長期協議和其他承諾鎖定容量，導致傳統買家爭相搶購規模更小、供應更緊張、波動性更大的供應池。

摩根士丹利表示，雖然對消費者通膨的直接影響可能有限，但壓力正在生產者價格、企業利潤率、雲端成本、資本支出以及新技術推出延遲等方面顯現出來。

從PlayStation製造商索尼集團到PC巨頭聯想，消費電子公司已經提高價格，而大型科技公司也表示，記憶體價格飆升將導致數十億美元的額外支出。例如，微軟在4月表示，今年1900 億美元的支出中，約有250億美元將來自晶片價格上漲。

市場研究公司IDC估計，到2026年，個人電腦和智慧型手機市場都將大幅萎縮，因為價格上漲會阻礙潛在買家，尤其是在低階市場。

摩根士丹利表示：記憶體生產商受益於更強勁的定價、利潤率和更高的市場可見性。下游硬體公司必須承擔成本、將其轉嫁出去、重新設計產品，否則將面臨需求萎縮的風險。

報告指出，三星電子、SK海力士和美光等動態記憶體晶片製造商控制著全球近90%的產量，並且今年它們的股份增加了兩倍多。

摩根士丹利表示，中美之間圍繞晶片和出口限制的緊張局勢正在導致供應鏈分裂和供應緊張，而補貼在短期內幾乎無法緩解這一問題，因為新增產能需要時間。

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