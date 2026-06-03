台新新光：明年股利審慎樂觀 估央行利率續凍

台新新光金控今（3）日召開2026年第一季線上法人說明會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今（3）日召開2026年第一季線上法人說明會。針對明年股利，台新新光金控總經理林維俊今天表示，目前是樂觀，最後仍待明年第一季董事會決議，現在談太早，目前看法審慎樂觀「穩定成長」。

投資人最關心是金控股利，對於明年股利，林維俊表示，配股、配息不是公式代入數字，會參考重要指標，會綜合包括公司獲利、投資人穩定預期性、現金殖利率及總股利率跟同業參考等，不過，首季獲利狀況良好，股利政策持「審慎樂觀」態度，投資人仍可期待穩定成長。

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台新新光金投資長詹景翔表示，不過，以目前情勢來看，台灣主計總處預估今年消費者物價指數（CPI）年增率1.93%；從歷史經驗來看，中央銀行在CPI沒有破二的情況之下，應該是不會對利率、有太大的調整。美國方面，若中東戰事可獲得舒緩，預估美國第3季至第4季，有2次降息機會，若中東戰事升溫，降息空間就沒有。

林維俊也說明公司資本規劃，他表示，目前各子公司、孫公司的資本適足率皆處於相當穩健的狀況，目前僅對期貨孫公司注資 8 億元，短期內沒有其他增資計畫；未來會滾動式關注市場變化，選擇最優時機與長線投資人溝通，未來是否發行債券。

此外，自去年7月24日台新新光金完成合併後，旗下投信、人壽、證券子公司已陸續完成整併，而銀行子公司的合併也依規畫進度按部就班穩健推進。

外界也關心，台新新光近期合併之後，系統運作狀況？林維俊直言，合併後有幾次出狀況，對投資人造成不便再次致歉，並已深切檢討，金控IT團隊也介入協助，一直有跟IT人員溝通、協調；他強調，4月至今，整個系統已很穩定，會繼續努力，不要再給大家造成困擾與不方便，「我們再度表達歉意」。

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