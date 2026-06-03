20歲YouTuber在臥室自製電影 首周票房破37億元超越《星際大戰》嚇壞好萊塢製片商

凱恩·帕森斯16歲時就開始在他的臥室裡製作偽紀錄片恐怖短片，並上傳到網路上。四年後，他擁有全球票房最高的電影，商業模式足以讓好萊塢所有傳統製片廠感到不安。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名20歲YouTube部落客製作的獨立恐怖電影票房高達1.18億美元（台幣37億元），首周末票房超越《星際大戰》。由凱恩帕森斯（Kane Parsons）執導的《後室》（Backrooms）成為原創恐怖電影史上票房最高的處女作，挑戰了好萊塢的傳統。

凱恩·帕森斯16歲時就開始用Blender和虛幻引擎在他的臥室裡製作偽紀錄片恐怖短片，並上傳到網路上。四年後，他不僅擁有了全球票房最高的電影，商業模式也足以讓好萊塢所有傳統製片廠感到不安。

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根據《綜藝》雜誌（Variety）證實，A24公司於5月29日發行的《後室》首周末全球票房高達1.18億美元，而其製作成本僅為1000萬美元（台幣3.1億元）。該片在美國本土3442家戲院上映，首周末票房達8140萬美元，創下A24公司14年歷史上最高的首映票房紀錄。先前的紀錄保持者是亞歷克斯·加蘭（Alex Garland）執導的《美國內戰》（Civil War），該片於2024年上映，首周末票房為2550萬美元。

《後室》也創下了原創恐怖電影首映票房的最高紀錄，並使帕森斯成為美國歷史上最年輕的首映票房冠軍導演。

一部成本1000萬美元電影 卻能與成本1.65億美元《星際大戰》媲美

據《好萊塢報導》稱，《帕森斯》首周末票房與迪士尼的《星際大戰：曼達洛人與格羅古》在北美上映三天後的票房基本持平，《星際大戰》在一周前上映，首周末票房約為8100萬美元，而其製作成本據稱高達1.65億美元（台幣52億元）。上映第二個週末，《星際大戰》系列電影票房暴跌69%，僅2500萬美元。

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