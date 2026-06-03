超節儉苦存2千萬！44歲男如今卻崩潰喊後悔了 悲吐殘酷現實

真正決定人生價值的，或許不是帳戶裡有多少數字。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人將累積資產視為人生重要目標，認為只要存夠錢，就能獲得安全感與自由。然而，日本一名44歲男子花了20多年時間，靠著極度節儉與長期投資累積超過1億日圓（約新台幣1942萬元）資產，成為不少人羨慕的「億萬資產族」。然而，因為一場意外讓他發現，累積這麼多積蓄根本毫無意義。

日媒報導，44歲的中村先生（化名）任職於東京一家製造業公司，年收入約650萬日圓（約新台幣126萬元）。從20多歲開始，他便持續投入指數型基金投資，每個月將扣除生活開銷後剩下的薪資與獎金全部投入股市。

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即使歷經2008年金融海嘯及新冠疫情期間的市場重挫，中村依然堅持定期投入資金，不曾中斷。他表示，資產突破1000萬日圓（約新台幣194萬元）前成長速度十分緩慢，但之後便逐漸感受到複利效果，資產開始快速累積。

多年下來，中村成功將總資產推升至1億日圓以上，成為許多人眼中的投資成功者。然而，與龐大資產形成強烈對比的是，他的生活極度簡樸。

儘管擁有上億元日圓資產，中村仍住在一間屋齡35年的木造公寓，每月房租僅7萬8000日圓（約新台幣1.5萬元）。他認為房子雖然老舊，但距離車站步行約12分鐘，附近生活機能完善，加上房東多年未漲租，因此始終不願搬家。

平日生活也十分單調，每天往返公司與住處兩點一線。到了假日，他幾乎整天待在房間裡看免費網路影片、玩手機遊戲，盡可能不花任何一筆額外開銷。中村坦言，過去只要打開資產管理App，看著帳戶數字不斷增加，就能獲得滿足感。

直到某個深夜，一切開始改變。某天凌晨，中村睡夢中突然被劇烈胸痛與呼吸困難驚醒。最後送醫途中，救護人員詢問他是否獨居，以及是否有家人或朋友能立即聯繫。

面對這個問題，中村一時語塞。母親數年前已過世，與父親超過10年沒有聯絡，也沒有能夠一起度過假日的朋友。最後，他只能回答「沒有。」然而，躺在病床上的中村卻陷入前所未有的低潮。

他開始思考，如果當晚自己沒有醒來，是否根本不會有人發現。即使擁有1億日圓資產，也可能孤獨地死在租屋處，甚至數天後才被發現。

中村回憶，當時腦中不斷浮現一個念頭「如果我就這樣死了，那這1億日圓到底有什麼意義？」這場意外讓他重新檢視人生。出院後，他決定停止一味追求資產數字成長，開始嘗試改善生活品質。

他決定搬進新的租屋處，坦言剛開始對於支付如此高額房租感到不安，甚至覺得有些奢侈。但入住後才發現，舒適的居住環境、寬敞廚房與完善衛浴設備，確實大幅提升生活品質。

除了居住環境，中村也開始調整飲食習慣。過去為了省錢，他經常購買即將到期的特價便當果腹。如今則會定期到評價較好的定食店用餐，或購買品質較佳的熟食，開始學習享受吃飯這件事。

更大的轉變則來自工作觀念。過去，中村曾認真考慮過FIRE（財務自由、提早退休），希望靠投資收益提早離開職場。然而經歷那次送醫事件後，他徹底打消這個念頭。他表示，現在反而珍惜與同事之間的互動。

這段經歷也讓他深刻體會到，金錢固然重要，但資產終究只是工具。真正決定人生價值的，或許不是帳戶裡有多少數字，而是是否擁有值得珍惜的人際關係，以及能夠共享的人生回憶。

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