「海外科技、電力、太空」夯爆！ETF受益人數歷史新高

截至5/29止，共有5檔海外被動ETF、2檔海外主動ETF新增逾萬人，表現脫穎而出。（圖為台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕海外股票ETF「新三本柱」爆紅。根據集保最新資料顯示，今年以來90檔海外主被動股票ETF中，共有9檔ETF受益人數創歷史新高，觀察今年以來人數成長情形，包括：海外科技、電力、太空三大主題ETF夯爆，不僅受益人數創新高、年初迄今更吸引破萬人搶進，成為今年海外熱門ETF，高人氣買氣不墜。

投信表示，AI盛宴未歇，帶動美股收高，除科技股表現輪動外，在AI多頭攻勢擴散下，海外主題ETF買氣持續高漲。

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其中，根據CMoney統計，截至5/29止，今年受益人數創新高的9檔熱門海外股票ETF中，按年初以來新增人數成長排序，共有5檔海外被動ETF、2檔海外主動ETF新增逾萬人，表現脫穎而出。

主要成長的ETF類型，集中在科技、電力、太空三大主題，包括「富邦NASDAQ」（00662）、「新光美國電力」（009805）兩檔，今年新增人數皆突破2萬人以上；「國泰臺韓科技」（00735）、「第一金太空衛星」（00910）兩檔，今年人數成長也逾萬人；此外，海外主動ETF方面，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）兩檔表現出頭，今年人數成長亦可觀。

黃仁勳旋風來台，他提出五層蛋糕理論，成為海外資金追逐AI多點擴散的熱門賽道，除科技股為當紅投資主題外，與AI最底的能源層相關的電力、緊接的晶片層、基礎設施層的台韓半導體，甚至最上應用層相關的太空衛星等，都是近年投資人熱衷追捧的海外AI新興紅利概念ETF。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，高盛最新指出，AI紅利看到2028年之後，帶動AI基建與晶片股買盤持續發酵、美費半指數攀13,733.72點，續創史上新高。連美國電力基建指數也同步上揚，顯示AI行情，已由單一大型科技股擴散至晶片、伺服器、網通、電力設備、散熱與數據中心供應鏈，帶動科技硬體、電力基建相關個股成為資金追逐的核心。

更值得注意的是，根據世界氣象組織預估，今年6月至8月期間，全球大部分地區氣溫將高於平均水準，且聖嬰現象很可能持續至11月，未來幾個月將進一步推高全球氣溫，高溫衝擊電力需求劇升，美國夏季用電量恐持續改寫歷史新高，引起全美各行各業，全線進入搶電大戰。

劉恆誌預估，未來美國電力設備需求成長潛力龐大，除高溫極端氣溫、AI產業推動外，未來美國電網投資大增、傳統燃料發電回歸，加上備源與儲能商機大開，均有利於美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、傳基載發電等電力基建公司，未來幾年實質接單供不應求，有助於美電力股、能源基建股、公用事業股，基本面有獲利挹注支撐，並外溢到智慧電網、表後儲能、SMR（小型模組化反應爐）等泛AI電力新題材股，持續吸引資金挹注。

台新投信建議，投資人想掌握AI成長趨勢紅利，可優先布局美國電力資產，透過美國電力ETF網羅一籃子實體電力基建股，等於完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，長線潛力值得期待。

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