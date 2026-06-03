美伊協議最新進展！川普親曝荷姆茲有望解封「時間點」

川普在專訪中表示，伊朗政府已同意「不擁有核武器」。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日在專訪中表示，伊朗政府已同意「不擁有核武器」，但他也警告，德黑蘭當局未來仍有可能改變立場。川普被問到荷姆茲海峽封鎖時間是否會一直到9月的美國勞動節，他回答有可能，但覺得「機率不高」，或許會更快解封。

川普在《紐約郵報》的Podcast節目《Pod Force One》訪談中表示「我必須說，我們必須對伊朗採取行動，因為無論我們的經濟表現有多好，我們都不能讓他們擁有核武器。」

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他接著指出「他們已經同意不會擁有核武器。」當主持人進一步確認，伊朗政府是否真的已接受這項條件時，川普回答「當然，他們已經同意了。」

他補充表示「我是說，未來他們也許會改變主意，但這是他們必須同意的事情之一，而他們確實同意了。這是最重要的一點。」

目前這場衝突即將進入第100天，但局勢仍陷入僵局。美國與伊朗至今尚未能將現有停火協議進一步推進為更長期且具約束力的和平協議。

目前，全球重要能源運輸要道姆茲海峽，實際上已處於近乎封閉狀態。該海峽承擔全球大量原油運輸，被視為全球能源供應鏈的重要命脈。

在訪談中，主持人詢問川普，到了美國勞動節（每年9月的第1個星期一）時，荷姆茲海峽是否仍可能維持封鎖狀態。因為這意味著，整個夏天燃油價格都會居高不下，這可能會對共和黨在11月3日的中期選舉造成損害

川普回應「我覺得有可能（一直關到勞動節），但我覺得機率不高。」他進一步表示「我認為這件事會相當快地獲得解決。」川普基本上堅持他樂觀的表態，稱與伊朗的談判正在迅速發展。

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