對日出口無人機零組件 李逸洋：今年有望成長5至6成

駐日代表李逸洋（前排中）今天出席日本國際無人機展的「台灣館」開幕儀式，與台灣卓越無人機海外商機聯盟及台灣無人機協會率領的28家台廠代表合影。（駐日代表處提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕台灣無人機國家隊上月才到美國參展後，今天又在日本國際無人機展（Japan Drone 2026）登場，在經濟部的支持下，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）及台灣無人機協會共28家台廠打造「台灣館」今天開館。駐日代表李逸洋表示，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點。台日可聯手打造更安全、可靠且具國際競爭力的無人機產業合作。

受到薔蜜颱風的影響，今天的開館儀式延後到下午舉行，李逸洋受邀出席，與經濟部產發署副署長鄒宇新、漢翔航空工業股份有限公司總經理莊秀美、國防產業發展協會祕書長徐綬章、台灣無人機協會理事長張畯皓等參觀台灣館攤位，為業者加油打氣。

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李逸洋會後在臉書發文表示，台灣的無人機產業不論是整機製造或零組件技術，都已具備世界級水準，其實力與品質，也獲得日本方面高度肯定與評價，未來日本市場具有相當大的開發潛力。

他還提到日本無人機目前的自製率過低，目前擁有的36萬台無人機，有91%為中國製，日本首相高市早苗主導的17項成長戰略產業領域，已將「小型無人機」列為優先發展的項目。

李逸洋指出，台灣對日本無人機出口主要在零組件，去年出口金額為3846萬美元，今年第1季1526萬美元，若動能持續，今年有望成長5至6成。

台灣期待與日本產官學研各界持續深化交流，從關鍵零组件、核心模組、共同研發、資安檢驗及場域應用等面向務實推進合作。

李逸洋表示，因應地緣政治與全球供應鏈重組浪潮，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點，台日可聯手打造更安全、可靠且具國際競爭力的無人機產業合作。他強調，駐日代表處也會與經濟部合作，盡最大力量協助台灣廠商開拓日本的無人機市場。

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