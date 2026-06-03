黃仁勳狂送乳液掀熱搜！文華東方全球備品升級 預告下一個爆款是「它」

黃仁勳下次入住台北文華東方酒店，迎接他的房內備品，可能已改由阿曼王室御用香氛品牌AMOUAGE擔綱主角。（記者羅沛德攝、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台向來自帶話題，無論吃什麼、住哪裡、穿戴什麼都能成為話題。此次他出席輝達台灣員工大會時，親手發送自己愛用的乳液給員工，現場瞬間沸騰，而這款被科技教父欽點的神秘乳液究竟是什麼來頭，也迅速被網友熱搜。

消息曝光後，隨即有網友在Threads上發文詢問。由於黃仁勳此次再度下榻台北文華東方酒店，網友普遍推測，他送出的正是飯店客房內備受好評的香氛品牌Diptyque備品「清爽身體乳液」。

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這款身體乳以細膩橙花香氣為主調，融合苦橙葉的綠意氣息，散發彷彿剛沐浴後的乾淨清新感，長年受到不少旅客喜愛。隨著黃仁勳意外帶貨，也讓這款乳液近期討論度再飆高。

不過，就在外界還在討論黃仁勳同款乳液之際，文華東方酒店集團卻悄悄做出一項重大決定。

官方近日公告，文華東方酒店集團已宣布與阿曼頂級香氛品牌AMOUAGE展開全球策略合作，未來將以全新打造的專屬備品系列「Whispers Of The Fan（扇之細語）」取代現有客房備品，自6月起陸續推廣至全球文華東方據點。換言之，黃仁勳下次再入住台北文華東方酒店，房內備品可能不再是Diptyque，而是改由阿曼王室御用香氛品牌AMOUAGE接棒。

AMOUAGE被譽為「阿曼王室御用香氛品牌」，向來以高端訂製香氣聞名。此次雙方合作靈感來自文華東方最具代表性的香港與曼谷兩座城市，以及象徵品牌精神的11瓣扇徽。

調香團隊選用11種香調呼應11片扇葉，包括檸檬草、柑橘、生薑、椰子、蓮花、茉莉、大米、茶葉、竹子、乳香與絲綢等意象，打造兼具亞洲文化底蘊與阿曼東方風情的香氣。品項涵蓋洗髮精、潤髮乳、沐浴膠、洗手乳、身體乳液以及專屬香皂，配方採純素設計。

若想搶先感受未來文華東方備品合作品牌AMOUAGE的香氛魅力，目前也可從品牌香水作品一窺其調香風格其中。AMOUAGE旗下備受歡迎的「秘密花園系列」自2016年推出以來，廣受歡迎，近期再推出全新作品「Love Hibiscus緋愛朱槿」（100ml／13,800元），以朱槿花與鹽味焦糖的獨特組合，為系列注入更濃烈且神秘的感官體驗。

瓶身設計則延續秘密花園系列經典輪廓，並緋紅色調呈現，搭配細膩的陶瓷質感外觀，觸感溫潤柔滑，也應品牌一貫強調的藝術工藝與奢華美學。

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