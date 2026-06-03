金融三業首季對中國曝險7637億 可望再創史上新低

金管會公布「金融三業」對中曝險，持續降逼近新低；至於本國銀行對中曝險占淨值比重，已經寫下最低紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布「金融三業」最新曝險狀況。今年3月底對中國曝險金額為7638.57億元，較去年同期的8945.7億元，年減14.61％，若以金額來看是史上次低。由於金融三業史上最低紀錄，是去年12月底曝險的7606億元，相差還不到33億元，加上中國風險仍居高不下，因此，預計很快會改寫新低紀錄。

所謂「金融三業」，包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券期貨業」（券商、期貨、投信）。另外，「曝險」是授信、投資及資金拆存3大項目，其中，曝險部位越大，相對風險就越高。

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「金融三業」的整體曝險來看，今年3月底對中國曝險金額為7638.57億元，若以年度比較，較去年3月底減少14.61％，整體仍呈現下滑趨勢；不過，若就曝險絕對金額來看，去年12月底為7606億元，是史上同期的最低曝險金額；對此，金融業人士表示，無論從趨勢或政策方向，對中國曝險維持緊縮方向，因此，預期相關數字、勢必會繼續下探。

若以金融三業個別來看，首先，「銀行業」方面，銀行局副局長王允中表示，國銀對中國曝險額7086.7億元，較去年同期減少1168.11億元，年減 14.15%；王允中說明，主要原因包括近年中國經濟成長趨緩，加上債務與房地產風險上升，使銀行授信、投資及資金往來均趨於審慎，持續控管風險。

基於風險考量，本國銀行對中國曝險占淨值比重，金管會設有「對中國曝險法定門檻」，要求曝險金額占淨值比重不得超過100％。也就是，檢視曝險占淨值倍數。

根據銀行局統計顯示，國銀對中曝險占淨值比重從去年3月底的17.6%，一路下滑至去年12月底的14.19%，再下降至今年3月底的14.17%，占比再寫新低紀錄，也就是維持低檔水位。

其次，就保險業來看，可分為「壽險」與「產險」，不過，產險業從2023年1月開始，至今已經長達39個月是「零曝險」，產險業已經沒有相關投資。

至於「壽險業對中國的曝險狀況，主要項目類別是在投資中國有價證券，保險局副局長蔡火炎表示，截至今年3月底，壽險業曝險金額為482億元，較去年同期的577億元，年減95億元或年減幅度16.46%；至於資產占比同樣維持在0.13%，相較於2025年約0.15%的水準，已呈現逐步下降趨勢。

蔡火炎表示，壽險業持續調降對中國投資，主要考量中國經濟情勢變化，以及地緣政治風險升高等因素，因此，採取較為保守的投資策略。

再者，就「證券、期貨及投信顧業」方面，證期局副局長黃仲豪表示，今年3月底對中國曝險69.87億元，較去年同期的113.90億元，減少44.03億元。其中，證券期貨及投信顧對中國曝險占淨值比，從原本的0.76%、下降至1.36%，減少0.60%。

對此，黃仲豪分析，曝險下降主要來自證券商財務性投資部位縮減。由於業者考量中國總體經濟情勢變化，以及國際地緣政治風險升高，因此，降低自營投資持股部位，帶動整體對中國的曝險水位持續下滑。

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