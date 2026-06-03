韓媒讚台灣度過通膨一帆風順「關鍵原因」韓日卻受苦

儘管許多國家的物價都在上漲，但台灣經濟因半導體出口而蓬勃發展，物價漲幅微乎其微。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體《中央日報》3日報導，全球各國面對同樣的石油危機，卻有不同的結果：通膨令南韓和日本受苦，而台灣卻一帆風順（smooth sailing）。儘管許多國家的物價都在上漲，但台灣經濟因半導體出口而蓬勃發展，物價漲幅卻微乎其微。這主要歸功於新台幣的穩定，政府對能源價格的管控有效抑制油價上漲對消費者價格的影響。

伊朗戰爭爆發三個月後，油價上漲對全球經濟帶來了不同的影響。 南韓和日本面臨越來越大的升息壓力，因為經濟成長和通膨同步加速；而台灣儘管半導體產業蓬勃發展，通膨依然相對溫和，因此仍有空間維持利率不變。

請繼續往下閱讀...

南韓陷入一些經濟學家所說的「成長悖論」。儘管許多家庭仍然面臨財務壓力，但由於半導體出口的蓬勃發展以及央行面臨越來越大的升息壓力，經濟成長和通膨正在回升。

週三，經濟合作暨發展組織（OECD）將南韓今年的經濟成長預期從三個月前的1.7%上調至2.6%。這項調整與OECD將全球經濟成長預期從2.9%下調至2.8%形成鮮明對比。

由於嚴重依賴進口能源，油價上漲通常會惡化南韓的貿易條件並減緩經濟成長。但這一次，強勁的半導體和IT出口抵消了大部分衝擊。

南韓央行將今年經濟成長預期從5月的2.0%上調至2.6%，同時將通膨預期從2.2%上調至2.7%。央行表示：「南韓與歐元區類似，都對能源價格衝擊較為敏感。但重要的區別在於，南韓的成長動能非常強勁。」

南韓第一季GDP年增3.6%，國內生產毛額年增12.3%。經合組織預計，韓國今年的名目經濟成長率（實質成長率加上GDP平減指數，後者是衡量物價水準的綜合指標）將達到10.4%。

日本5月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.1%，漲幅高於4月的2.6%。 5月核心通膨率升至2.5%，高於4月的2.2%。 5月日用必需品價格上漲3.3%，高於4月的2.9%。

根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，歐元區5月份消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.2%，這是自1月上漲1.7%以來的連續第四個月上漲。在美國，4月CPI上漲3.8%，為2023年5月以來的最高水準。

儘管許多國家的CPI都在上漲，但台灣地區儘管經濟因半導體出口而蓬勃發展，價格漲幅卻微乎其微。台灣經濟預計今年將成長9.64%，創16年來最大增幅。今年第一季度，台灣經濟成長14.55%，為48年來最高水準。 然而，消費者價格預計僅上漲1.93%。這數字甚至低於央行2%的目標，使得決策者得以在3月將基準利率維持在2%不變。

分析師認為，這主要歸功於新台幣的穩定。政府對能源價格的管控也有效抑制了油價上漲對消費者價格的影響。

在美國，利率已在3.5%至3.75%之間，降息的理由正在減弱。 根據彭博報導，截至5月底，美國第二季GDP成長預期從先前的1.8%上調至2.1%。消費者物價指數預估將上漲3.9%，高於先前預測的3.6%。歐洲的通膨通常會支持歐洲央行進一步升息，但目前歐洲經濟成長預計僅0.9%。

南韓或許憑藉強勁的經濟成長渡過了危機，但這種強勁勢頭最終可能導致利率長期維持在高位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法