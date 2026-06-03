超殺！中華汽車J Space COSSI最低入手價62.8萬元起

中華汽車（2204）旗下暢銷輕型商用車J Space今天推出COSSI5人座與8人座車型，開出67.8萬起的建議售價，搭配政府汰舊換新貨物稅減免最低入手價62.8萬起，預估將帶動J Space廂型車型月銷量攻上1000輛。（中華汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）旗下暢銷輕型商用車J Space今天推出COSSI5人座與8人座車型，開出67.8萬起的建議售價，搭配政府汰舊換新貨物稅減免最低入手價62.8萬起，預估將帶動J Space廂型車型月銷量攻上1000輛。

其中J Space COSSI 5人車型建議售價67.8萬元、5人COSSI（雙色）車型建議售價68.8萬元、5人COSSI（客車）車型建議售價72.8萬元、5人COSSI（客車雙色）（訂作車）車型建議售價73.8萬元、8人COSSI（客車）車型建議售價74.8萬元。

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中華汽車總經理曾鑫城表示，J Space自2024年上市後，累計銷售已超過2.5萬輛，根據銷售統計，J SPACE 30-49歲車主佔比超過6成，在現行J SPACE廂車車主中，更有多達7成以上的車主將J SPACE作為多元用途的移動工具。

為滿足消費者日常駕駛的高度需求，中華汽車進一步將AI算力運用在車型開發上，針對J SPACE COSSI提出12項「NVH隔音減震工程」，並攜手台玻、裕器、和勝、全興、友聯等10家在地供應商共同開發全新隔音部品，有效降低行駛過程中的風切噪音與引擎室震動感，大幅提升車室靜謐性。

中華汽車觀察該車型吸引到不少女性買家，內部也決定推出全新的COSSI車系，換上全新15吋鋁圈、雙色內裝、PUSH START一鍵啟動和NVH提升等，增添多項轎車化配備，鎖定偏重載人與休閒用途的買家。

同時針對都會使用情境與女性車主需求，J SPACE COSSI更具備4.9M靈活的小迴轉半徑設計，大幅提升巷弄穿梭、停車與迴轉時的便利性，讓每一次日常通勤與移動，都更加輕鬆從容。

全新COSSI車型亦同步升級多項貼心實用配備，包括新增加前座中央扶手，讓駕駛在行駛過程中，右手置放更輕鬆；前、後室內燈部分升級為LED光源，增添車室明亮與質感氛圍。

針對後座乘客需求，更於中滑門新增上車把手，提升上下車便利與安全性；全車系並標配數位儀錶，以智慧化資訊顯示帶來更便利的科技體驗；並領先同級搭載LEVEL 2 ADAS 先進駕駛輔助系統，同級唯一的8速自排系統、電子排檔桿設計，以及同級最大107匹馬力輸出。

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