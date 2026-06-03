AI點火股匯齊揚 新台幣逆勢走升收31.44元

AI資金點火股匯齊揚，新台幣逆勢走升收31.44元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕AI題材持續發酵帶動台股大漲、飛越46000點，再創歷史新高，外資買超、熱錢匯入亦推升新台幣兌美元匯率扭轉前一日頹勢，盤中一度重見31.3字頭，不過午後傳出美伊互相空襲，並波及周邊國家，避險資金湧入美元，新台幣匯價升幅收斂，最後收在31.44元、升值0.5分，成交量23.11億美元。

台股今日續漲901.85點，收在46459.16點。三大法人轉為同步買超，合計買超515.65億元。其中，外資持續加碼，買超433.96億元。

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匯銀人士指出，AI熱潮持續吸引資金進駐，推升台股續創新高，也帶動新台幣匯價由貶翻升，目前市場緊盯中東局勢發展，若美伊衝突進一步惡化，恐引發國際油價飆升，通膨疑慮再起，是否會對股市多頭帶來打擊，值得留意。

目前新台幣匯價在央行穩匯操作下，仍落在31.3元至31.5元區間內，後續則觀察股市走勢以及外資動向。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.25%、新幣貶值0.38%、人民幣也下跌0.13%、日圓小貶0.01%，僅新台幣隨台股創高、資金動能支撐下，升值0.02%，表現相對強勁。

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