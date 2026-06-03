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萬元股王董座吐心聲！ 堅持「不拆股」帶飛台股

2026/06/03 18:11

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠信驊（5274）為台股首檔登上萬元的股王，最近外資更給出23456元的目標價，信驊董事長林鴻明談到身為股王的心情，他笑說已忘了股價衝上萬元那天的心情，之前只想著可以打破大立光（3008）6075元的紀錄就好，沒想到過了6075元之後，股價衝更快，他開玩笑地表示，朋友告訴他，信驊股價越高，顯得其他公司越便宜，應站在「做功德」的立場，提高台股本益比，讓其他公司股價掀起比價效應，現在就多了很多千金股。

林鴻明強調，他對股價抱持平常心，由市場決定，因股價相當高，為改善流動性，每年會用資本公積發放股票股利，可逐步擴大股本，但不過度膨脹，他也不會進行股票切割，至於員工是公司最好的夥伴，每年將稅前獲利的8%提撥為員工分紅。

此外，林鴻明指出，過去招募員工都是以資深為主，今年是公司成立以來首次找研究所畢業生，希望培養年輕人傳承下去，而且有AI的幫助，新人成長會更快，預計招募20-30位新人，他將親自授課培訓。

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