搶攻美國政策紅利商機 兆豐投信募集「美國戰略智造」多重資產基金

美國戰略產業崛起帶動投資商機，兆豐投信推出「兆豐美國戰略智造多重資產基金」卡位趨勢。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國近年積極透過產業政策強化科技與製造業競爭力，從半導體、人工智慧到能源與國防產業均成為政策扶植重點。看準美國國家戰略帶來的長期投資機會，兆豐投信推出「兆豐美國戰略智造多重資產基金」，6月15日至22日募集，主打掌握美國戰略產業發展趨勢，並透過多重資產配置方式參與相關投資機會。

兆豐投信表示，隨著美國白宮科技政策辦公室提出關鍵與新興技術清單，涵蓋18項攸關國家安全與產業競爭力的技術領域，相關政策不僅成為產業發展方向，也帶動資金持續流入。基金因此聚焦4大核心主題，包括「算力霸權」、「能源獨立與核能發展」、「金融主權」及「國防航太與資源」，希望掌握未來10年美國科技與製造升級所帶來的成長動能。

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兆豐投信指出，過去投資人布局美股，多以大型科技股為主，並以財報數據作為評估企業競爭力的重點指標。但在政策驅動的新經濟環境下，企業是否具備國家戰略地位與技術不可替代性，逐漸成為影響長期競爭力的重要因素。因此，新基金除採取由上而下的產業篩選方式，也導入「企業戰略重要性評估模型」，從企業技術壁壘、供應鏈地位及不可替代性等面向進行評估，希望篩選出真正受惠於政策支持的企業。

此外，基金投資策略也特別鎖定美國中型企業。兆豐投信引用統計指出，2001年至2025年間，美國標普中型400指數累積報酬率達539.6%，高於標普500指數的418.5%。基金經理人李長昇認為，中型股營運重心多集中於美國本土，能直接受惠於製造業回流、晶片法案及能源補貼等政策利多，在政策資金與在地化生產趨勢帶動下，未來獲利成長潛力值得關注。

｢兆豐美國戰略智造多重資產基金」將於6月15日至6月22日募集，風險報酬等級為RR4，提供新台幣及美元計價級別，並採季配息機制，希望在掌握美國戰略產業成長契機的同時，也兼顧資產配置與收益需求。

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