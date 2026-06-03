曾喊「房子是資產」！年收200萬夫妻砸錢買房 僅5年「超後悔」代價曝

房屋不只是資產，更是日常生活的基礎。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人認為，與其長期繳房租，不如貸款買房累積資產。然而，日本一對年收入約1000萬日圓（約新台幣194萬元）的雙薪夫妻，5年前為了給孩子更好的成長環境，在郊區購入一棟全新透天住宅。原以為圓了成家夢，沒想到入住多年後，卻逐漸發現理想與現實存在巨大落差，甚至開始重新思考是否該搬離這個曾經滿意的家。

日媒報導，42歲的直樹（化名）與40歲妻子由美（化名）育有2名子女。當時一家四口住在東京的租屋公寓，由於空間逐漸不足，加上認為「房租繳再多也不是自己的資產」，因此萌生購屋念頭。

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由於東京市中心房價高昂，夫妻最終選擇在郊區購買一棟附有庭院的透天住宅。雖然距離車站較遠，但房屋空間寬敞，不僅擁有大客廳與獨立房間，孩子也能在庭院自由玩耍。夫妻認為，擁有土地的房子未來還具備資產價值，因此決定購入。

入住初期，一家人對新生活相當滿意。孩子有更大的活動空間，不必擔心鄰居噪音問題，也享受著透天住宅帶來的舒適感。由美坦言，當時經常覺得自己做出了正確決定。

然而，隨著時間推移，原本被忽略的問題逐漸浮現。首先是通勤壓力。直樹在東京都市內工作，每天單程通勤時間長達1個半小時。剛搬家時，他認為只要習慣就好，但隨著年齡增長，長時間通勤帶來的疲勞感越來越明顯。

另一方面，由美每天除了上班，還得接送孩子上下課、採買生活用品與處理家務，幾乎沒有喘息空間。由美回憶，「房子雖然變大了，但生活卻沒有變得更輕鬆，時間反而變得更不夠用。」

除了時間成本之外，維護透天住宅的開銷也逐漸增加。夫妻原本以為房貸才是最大的支出，但入住後才發現，固定資產稅、火災保險、庭院整理、外牆維修以及設備更新等費用接連出現。入住約5年後，家中的熱水器及部分設備也陸續出現故障問題。

由美坦言，雖然知道透天住宅需要維護，但實際面對時，負擔遠超過原本想像。隨著孩子成長，另一個問題也日益明顯。由於住宅距離車站較遠，補習班、才藝課與各種活動接送幾乎都必須依賴汽車。養車所需的油費、保養費、保險費與停車成本，也讓家庭開銷持續增加。

更讓夫妻意外的是，當初認為能夠保值增值的房子，未來未必真的容易出售。夫妻向房仲業者諮詢後得知，房屋價值受到地點、交通便利性、屋齡及市場需求等因素影響。由於住家距離車站較遠，即使擁有土地，也不代表未來一定能以理想價格轉手。

直樹感嘆，「當初總覺得有土地就比較安心，但後來才發現，房子的價值其實會因地點和需求而改變。」經歷5年的實際生活後，他們最大的體悟是，買房不能只看資產價值，更要考慮未來是否能長期、輕鬆地居住。

目前夫妻已開始討論是否換屋，包括搬到車站附近的中古公寓，或繼續留在現有住宅。他們也開始從孩子升學、工作通勤及退休生活等角度，重新規劃未來居住安排。

專家指出，房屋不只是資產，更是日常生活的基礎。購屋前除了評估房價與貸款能力，更應將通勤時間、交通便利性、維護成本、家庭需求及未來轉售可能性納入考量，才能避免理想中的夢幻住宅，最終成為沉重的生活負擔。

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