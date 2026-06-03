中石化頭份廠停產後何去何從？鍾東錦曝傾向變更為產業專區

縣議員曾玟學（左）於議會總質詢關心中石化頭份廠後續情形，縣長鍾東錦（右）答詢，中石化表達傾向自辦變更，可能成為產業專區。（翻攝苗栗縣議會直播）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中石化公司去年11月公開宣布頭份廠的己內醯胺（CPL）二線及尼龍粒工場將停產除役，縣議員曾玟學於今（3）日議會總質詢關心該廠區後續利用情形，縣長鍾東錦答詢，近期中石化新任董事長有來拜會，表達傾向自辦變更，可能成為產業專區。

鍾東錦答詢表示，前幾天中石化新任董事長透過議會到苗栗拜會，當天也談及頭份廠區，中石化表示傾向自行辦理變更，成為產業專區，縣府也表達會全力配合。

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鍾東錦表示，尤其該廠區土地是「特種工業區」，但現今周邊有住宅區、學校，若再從事重工業十分不洽當，所以之前童綜合白沙屯媽祖醫院動工典禮當天，他也向出席的經濟部長龔明鑫反映並拜託經濟部長能夠協助中石化辦理土地變更。

鍾東錦說，此外，他也有透過立委陳超明去找國科會談，是否由國科會出面徵收這塊地，直接成為竹科管理局的科學園區用地，吸引高科技產業進駐。不過，這塊土地依舊是中石化私有土地，還是得尊重中石化的意願；他認為若變更為產業專區，還是能吸引廠辦進駐，帶動工商發展。

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