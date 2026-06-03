三商美邦人壽前4月賺33億 新契約CSM年目標上看150億

三商美邦人壽今召開法人說明會，公布2026年前4月自結累積稅後盈餘為33.7億元。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕三商美邦人壽今召開法人說明會，公布2026年前4月自結累積稅後盈餘為33.7億元，較去年同期增加40.9億元，每股盈餘0.57元。

受惠2026年前4月台股上漲9963點，提升該公司權益類資產獲利，帶動前4月整體累積淨投資獲利為123.1億元，使得4月底淨值達867億元，較IFRS 17開帳日2026年1月1日大幅增加221億元，淨值比為6.46%，總資產達1.62兆元。

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三商美邦人壽表示，業務表現方面，2026年第1季初年度保費收入（FYP）為125億元，初年度等價保費（FYPE）為25億元，分別較去年同期成長24%及17%。

在保障型商品銷售方面，2026年第1季長年期健康險FYP亦較去年同期大幅成長60%。在傳統商品銷售方面，隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上線，2026年第1季利率變動型壽險FYP較去年同期成長18%；而投資型商品FYP為111億元，亦較去年同期成長24%。

三商美邦人壽2026年開帳已累積厚實CSM，隨著第1季釋出9億元至損益，新契約CSM增加38億元，115年第1季CSM累積至644億元。

三商美邦人壽表示，針對未來CSM成長規劃，將持續推出各類健康險及傷害險等高CSM貢獻新商品，預期新契約CSM貢獻每年能雙位數幅度成長，並以2026年新契約CSM增加至150億元為目標。另外，避險成本開始採用AC匯率攤銷制度，避險部位需求下降，以及外匯價格變動準備金相當充裕，截止至4月已累積382.9億元，具備抵禦匯率波動與穩定帳面獲利與淨值的能力。

三商美邦人壽因應美伊戰爭通膨增溫及債市利率走升影響，今年選股策略將擴大配置具備穩定高殖利率、營運能見度高與產業長期全球競爭力強的大型龍頭股，並適時調整債券部位以因應市場波動。

三商美邦人壽指出，在接軌新制與市場波動並行中，持續強化經營體質與資本韌性，未來亦將穩步優化商品結構、資產配置及風險管理機制，同時深化業務團隊經營效率與通路發展量能；在穩健經營的方針下，樂觀期待與玉山金控合併之綜效，為公司發展奠定良好基石。

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