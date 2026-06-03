精測5月營收再創新高 AI需求帶動成長動能

精測（6510）於今日公布2026年5月合併營收達5.43億元，月增3.7%、年增34.1%，續創單月營收歷史新高紀錄。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）於今日公布2026年5月合併營收達5.43億元，月增3.7%、年增34.1%，續創單月營收歷史新高紀錄；今年前5月累計合併營收達24.23億元，年增23.7%，創同期新高紀錄。受惠於全球AI應用需求持續升溫，精測預估第二季整體營運動能維持成長走勢。

根據WSTS與Yole市調報告顯示，2026年全球半導體市場規模預估突破1兆美元，年成長率介於26%至51%之間，預測皆較前一季上修，顯示AI相關測試需求預期持續升溫。隨著全球特殊應用積體電路（ ASIC ） 、高效能運算（ HPC ）應用加速滲透各產業，晶片出貨需求暢旺，推動半導體測試介面市場規模持續擴張。

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精測憑藉高階測試介面技術及擴充產能，持續獲得AI晶片大廠訂單挹注，營收有望逐月成長。

面對市場對AI晶片算力的需求，電流、速度及對應所需的散熱能力均顯著提升，精測為提供相應解決方案，已著手針對高導電、高散熱材料及精密微結構主動散熱技術加大研發力度，持續深化關鍵技術之研究與突破，強化公司在全球半導體測試介面領域的競爭力。

今年全球探針卡年度大會2026 SWTest Conference於美西時間6月8日盛大開幕，為期3天的展會，精測將參展，與全球頂尖半導體廠商及客戶進行技術交流，展示公司最新研發成果。

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