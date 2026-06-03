星星電力奪全台首件民間儲能備用容量服務。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）旗下星星電力今（3）日宣布搶下全台備用容量第一單！隨《電業法》備用容量相關規範正式上路，星星電力與國內第一批再生能源綠電轉供發電業者完成合作，成為全台首例由民間儲能業者提供備用容量服務，透過此次合作，星星電力協助能源同業以更有效率的方式履行法規義務，也讓儲能資產在輔助服務之外，新增更穩定、可預期的收益來源。

星星電力預估，至2028年台灣整體備用容量需求將達約670MW，另一方面，近期《能源管理法》修法方向也顯示，未來契約容量達一定規模的能源大用戶，將被要求設置自用發電與儲能設備，企業端對能源自主與供電韌性的需求將進一步提升，星星電力將以儲能資產、電力交易與市場營運能力為基礎，協助能源業者降低自行建置與管理備用容量的負擔，並以單一服務窗口完成容量配置、法規履約與市場應用規劃。

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星星電力深耕電力交易與儲能代操服務，截至2026年已上線代操容量約60MW，已開工容量達301.5MW，服務成效評量平均值超過99%，目前星星電力具備逾1GWh規模之電力交易能力，預計自今年第二季起，每季穩定增加約100MW代操容量，第四季總代操容量可望突破360MW，持續擴大可服務市場量體，滿足能源業者與大型用電需求。

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