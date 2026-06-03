南美穀物、印澳煤炭出貨旺季 慧洋5月EPS 0.77元

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）5月合併營收為18.17億元，年增45.87%，營業利益6.79億元，營業利益率達37%，稅前淨利為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前5月合併營收為78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。

慧洋表示，面對全球政治與經濟局勢膠著，仍維持審慎樂觀態度，即便美伊戰事影響使燃油價格高漲，但旗下船舶以出租為主，燃油成本由租家負擔，對營運影響甚微，而在船舶週轉率下降、大宗原物料需求暢旺下，進一步推升運價指數在高檔水準，樂觀第二季可維持傳統旺季好表現。

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慧洋表示，5月份散裝運價指數延續4月高檔表現，第二季大宗原物料出貨旺季，南美洲穀物與澳洲、印尼煤炭持續強力輸出，而荷姆茲海峽仍維持封閉狀態，波斯灣局勢依舊緊張，慧洋將持續觀察並審慎因應。

慧洋5月除一艘新船加入營運外，今年尚有4艘新造船訂單，將依既定時程投入營運；在視市場行情汰弱老舊船舶，截至5月底，已處分認列1艘船舶，另有2艘則預計於第三季交付給買家後認列。

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