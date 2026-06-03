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徐旭東續任亞泥董事長 獨子徐國安首度進入亞泥董事會

2026/06/03 17:17

亞洲水泥（1102）今（3）日召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，徐旭東的獨子徐國安也首度進入亞泥董事會，傳承意味濃厚。（資料照）亞洲水泥（1102）今（3）日召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，徐旭東的獨子徐國安也首度進入亞泥董事會，傳承意味濃厚。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲水泥（1102）今（3）日召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，徐旭東的獨子徐國安也首度進入亞泥董事會，傳承意味濃厚。

亞泥表示，本屆董事會新加入2位董事，徐國安為現任裕民航運副董事長、遠東新世紀董事、遠傳電信董事及遠東商業銀行董事，具備豐富跨國企業管理經驗，長期深耕企業經營、策略規劃與創新管理。

獨立董事林桓為現任中華民國仲裁協會秘書長，曾任行政院國家發展委員會副主任委員、東吳大學法律學系專任副教授，兼具法律專業、產業治理及公共行政經驗；

亞泥表示，第29屆董事會成員涵蓋經營管理、財務金融、法律、公共事務及永續治理等多元領域，兼顧產業實務與治理監督功能。

在全球經濟景氣不確定及產業轉型挑戰加劇下，此專業治理架構將有助強化企業韌性與永續發展，持續為股東創造長期價值。

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