COMPUTEX熱潮發酵!00631L今年績效狂飆129%。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕COMPUTEX持續帶熱台股表現，今（3）日大盤再創歷史新高，以成交金額來看，元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）成交金額分居冠、亞軍，其中，若以今日台股上市櫃成交量來看，00631L的成交量更是今天排名第11，今年以來績效狂飆129%。

3日台股權值股再度表現強勢，帶動0050、00631L成交熱度，成交金額分別衝上85.5億元、75.6億元，其次則為主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）與群益台灣精選高息（00919）的70.5億元、65.4億元與49億元。

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法人分析，5月以來台股上攻4萬點，權值股包括聯發科（2454）、鴻海（2317）分別強漲74%、41%，市值型ETF直接受惠，統計至6月2日為止，近三年來臺灣50指數含息報酬率261.1%，已超越加權股價指數含息報酬率196.8%達64個百分點，差距持續擴大。

至於00631L自分割恢復以來熱度飆升，投資人數、規模屢屢創下新高。近期調整增持台積電現貨部位，以更貼近臺灣50單日正向2倍報酬率，統計今年以來至6月2日為止，00631L漲幅已翻倍來到129.3%，狂隨著金管會開放主動基金單一持股上限比例，市場資金有望加速集中於大型權值股的利多，也讓市值雙雄0050、00631L預期成為此波政策紅利下的最大贏家。

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