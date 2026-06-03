荷姆茲海峽戰雲再起 美伊互轟推升國際油價

穿越荷姆茲海峽的油輪。美伊衝突再度升溫，市場擔憂全球能源運輸安全風險，推升國際油價走高。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際油價再度受到中東緊張局勢牽動，美國與伊朗最新一輪軍事衝突升溫，市場擔憂波斯灣局勢惡化及能源供應風險增加，帶動國際油價3日上漲逾1%。

根據《路透》報導，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍2日對伊朗位於格什姆島（Qeshm Island）的一處軍事地面控制設施發動打擊。該設施位於荷姆茲海峽附近，美方稱此舉是回應伊朗近期在中東地區發動的攻擊行動。

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伊朗革命衛隊則警告，任何威脅荷姆茲海峽安全的行動都將付出代價。由於荷姆茲海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，相關動態持續受到能源市場密切關注。

《美聯社》報導，科威特政府3日表示，科威特國際機場遭伊朗無人機攻擊，造成航廈建築嚴重受損，並有多人受傷。科威特航空公司隨後宣布暫停營運，所有商業航班停止起降，直至另行通知。

科威特國防部發言人奧泰比（Saud Abdulaziz Al-Otaibi）表示，多架敵對無人機鎖定機場旅客航廈，造成設施損毀及人員受傷。當局已啟動應變措施，並持續評估安全情勢。

《路透》指出，隨著美伊軍事衝突再度升級，市場對波斯灣能源供應安全的疑慮明顯升溫。報導分析，目前投資人最關注的焦點，在於衝突是否進一步波及荷姆茲海峽周邊航運及原油運輸。

由於全球相當比例的海運原油需經由荷姆茲海峽輸送至亞洲與歐洲市場，一旦區域安全情勢惡化，油價波動恐將進一步擴大。

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