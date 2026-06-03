台新新光金發爐創天價！最大金主是「它」 72萬股東牢牢抱緊

台新新光金發爐創天價！最大金主是00919。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（3日）在台積電、老AI、低軌衛星等強勢股領漲，終場指數大漲901點，登46459點新猷，而00919老將台新新光金則成為最強吸鈔機，本週天天穩居投信買超榜首，今再買超逾5萬張，而光00919昨一口氣就買超6萬張，由於正值00919換股期，在00919巨嬰加持，加上投信一路狂買，今股價發爐暴漲8.43%，28.3元，再創合併後新天價，而成交量則放大到29.46萬張。

投信前10大買超，除了00919老將台新新光金外，新增成份股廣達、正新和和碩也全上榜。

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投信週三買超前10大個股，依序為台新新光金（2887）5萬316張、華南金（2880）4萬7739張、廣達（2382）3萬3418張、長榮航（2618）3萬2622張、群創（3481）3萬478張、緯創（3231）1萬8857張、英業達（2356）1萬5597張、正新（2105）1萬5361張、和碩（4938）1萬4205張、長榮（2603）1萬2281張。

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