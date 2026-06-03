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聯電大暴走才剛開始！投信2天爆砍逾25萬張 00919還有逾37萬張排隊殺出

2026/06/03 16:11

聯電大暴走才剛開始！投信2天爆砍逾25萬張 ，00919還有逾37萬張排隊殺出。（資料照）聯電大暴走才剛開始！投信2天爆砍逾25萬張 ，00919還有逾37萬張排隊殺出。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（3日）在台積電、老AI、低軌衛星等強勢股領漲，終場指數大漲901點，登46459點新猷，然00919最慘棄嬰聯電則成為最慘替死鬼，投信短短2天就砍25.57萬張，若今天逾14萬張賣超都是00919換股所為，根據00919持股顯示，至少還有逾37萬張等著被賣出，受此利空拖累，聯電已連2天下挫，今股價再跌7.77%，收130.5元，成交量達37.18萬張。

由於目前正值00919換股，而此次共有18個老將則汰淘，除了聯電外，陽明、大成鋼、文曄、大聯大、瑞儀與長華*也全上投信前10大賣超。

投信週三賣超前10大個股，依序為聯電（2303）14萬693張、陽明（2609）2萬9387張、富邦金（2881）2萬3947張、國泰金（2882）2萬1913張、大成鋼（2027）8447張、文曄（3036）6790張、大聯大（3702）6083張、瑞儀（6176）5548張、元大金（2885）5203張、元華*（8070）5045張。

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