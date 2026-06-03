吳乃仁拘提未果 台糖還有上億元要向前老董追償

前台糖公司董事長吳乃仁。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕前台糖董事長吳乃仁因台糖土地交易案遭判背信罪9月定讞，與其他人合計須賠償台糖約2.2億元。台糖近年持續透過司法程序追討債權，惟成效有限，尚有1.7億元要追討；台北地院今（3）日簽發拘票拘提吳乃仁卻未果。台糖表示，尊重法院依法執行職務，若能藉此維護公司及全民資產權益，樂觀其成。

對此，台糖表示，尊重司法機關依法執行職務及相關判決結果，台灣是法治國家，一切依法行政。台糖也說明，該筆2.2億元賠償金並非由吳乃仁一人負擔，而是包括他在內共4名相關人員共同承擔。

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台糖於2024年底以及2025年初再次向法院遞狀聲請強制執行，向吳乃仁追討750萬元，加上其他人合計加起來約4千萬，台糖還有1.7億元剩餘款項，後續會持續循司法途徑追討；據指出，吳乃仁幾乎已無可供查扣的資產，對債權追償工作帶來挑戰。

台糖指出，公司多年來透過法律程序向吳乃仁追償損害，但迄今未見具體成效；若此次司法作為有助於追回台糖應有權益、維護公司及全民資產，台糖樂觀其成。

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