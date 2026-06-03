中東航空客運暴跌46.6％ 亞太載客率創歷史新高

今年四月，亞太地區航空客運持續成長，載客率達87.5%，創4月份歷史新高。圖為國籍航空華航。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到中東戰火影響，國際航空運輸協會（IATA）公布今年4月全球客運需求數據，整體需求較去年下降3.4%，主因是受中東地區影響，該區需求暴跌48.1%、載客率剩下70.1%，重挫13.1個百分點。反觀亞太地區持續成長，載客率達87.5%，創4月份歷史新高。

根據國際航空運輸協會公布的今年4月份全球客運需求數據，整體需求較2025年4月下降3.4%，但若排除中東地區，需求則增長了1.2%。整體運能下降了2.9%；載客率為83.1%，與去年4月相比，下降了0.4個百分點。

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國際需求也較去年4月下滑了5.3%，但若排除中東地區，需求則增長了1.9%。運能下降了5.1%，載客率為83.9%，與去年4月相比，下降了0.2個百分點。國內需求與去年4月持平。運能增長0.8%；載客率為81.9%，與去年4月相比，下降了0.7個百分點。

IATA理事長威利‧沃爾什（Willie Walsh）表示，由於中東地區的戰爭，中東地區航空公司的需求暴跌了46.6%，這一劇烈衝擊直接將全球整體需求拉低了3.4%。

他表示，航空運輸形勢依然充滿極大的不確定性，航空燃油成本在4月份翻了一倍多，這正在推高機票價格，從未來的航班排班數據來看，未來幾個月的運能供給將會減少，這顯示各家航空公司正在高昂的燃油成本與疲軟的需求之間尋求平衡。

IATA也比較各區域國際客運市場表現，亞太地區需求增長3.0%，運能增長0.7%，載客率87.5%，是全球各區域最高，較去年4月上升1.9個百分點，創下4月份歷史新高。IATA也指出，受持續的政治緊張局勢影響，日本、中國航線的客運量出現顯著放緩。

歐洲地區需求增長0.9%，原因是由於歐洲往返亞洲的客流改為繞過中東進行直飛，促使歐亞直飛客運量大幅增長15.3%。北美地區需求持平、載客率83.9%，較去年4月上升0.9個百分點。

中東地區需求則暴跌48.1%，運能也下降38.4%，載客率剩下70.1%，較去年4月重挫13.1個百分點。IATA認為，航空交通深受持續進行的伊朗戰爭衝擊，不過隨著一項局勢不穩的停火協議生效，跌幅較3月份已略有放緩。

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