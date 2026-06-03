曾文蓄水率跌破1成 水利署：仍有約7200萬噸水、保1個月安全蓄水量

曾文水庫蓄水率日前跌破1成。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕曾文水庫蓄水率日前跌破1成，南部主要水庫曾文、烏山頭及南化合計蓄水量是2021年百年大旱後新低。水利署今（3）日表示，目前3座水庫蓄水量合計仍有約7200萬噸，且農業一期作稻作已在5月31日順利完成供灌，可進一步節省水庫出水量，公共用水供應至6月底仍保有1個月安全蓄水量。

針對近期水庫蓄水率較低的南部地區水情，水利署表示，雖然今年枯水期迄今主要水庫集水區降雨量不足歷史同期5成，但透過曾文南化聯通管及高雄北送調度機制，已有效提升區域水源調配彈性，曾文南化聯通管自去年6月至11月間反向輸送甲仙堰川流水約1300萬噸蓄存烏山頭水庫，並在今年1月至5月間由曾文水庫支援南化水庫供水約2000萬噸。

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水利署續說，高雄地區則啟用伏流水及抗旱水井，讓高屏溪在滿足高雄地區用水同時，仍有餘裕水源在去年10月起每日北送台南約10至15萬噸，累計已調度約2500萬噸水量。同時，再生水、伏流水及抗旱水井等多元水源亦持續投入供水，其中南部再生水每日約14萬噸，累計使用量約5200萬噸，有效支撐整體供水穩定。

水利署強調，目前台南的曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量仍有約7200萬噸，且農業一期作稻作已在5月31日順利完成供灌，可進一步節省水庫出水量，公共用水供應至6月底仍保有1個月安全蓄水量。

水利署表示，依中央氣象署預報，6月5日起至中旬前半受鋒面及西南季風影響，將有較明顯降雨訊號，水利署將把握本次降雨契機，加強引水蓄存及跨區調度，並視水情變化適時啟動各項供水應變措施，全力確保全台供水穩定。

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