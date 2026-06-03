新代旗下正鉑computex亮相 大秀AI伺服器「智動化」解方

新代集團旗下正鉑雷射（Jumbo Laser）於COMPUTEX 2026展出AI伺服器全製程「智動化」一站式解決方案。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕控制器大廠新代集團旗下精密雷射品牌「正鉑雷射 （Jumbo Laser）」參與COMPUTEX2026，展示從上游晶片製程到下游產線整機組裝，以一站式的智動化技術，展示AI 伺服器完整的製造製程。

正鉑雷射於世貿一館「AI機器人區」的南科管理局主題攤位展出，對外揭開其在 AI 伺服器供應鏈中的全方位佈局。包括「矽晶圓雷射隱形切割設備」，採用特殊波長雷射精準聚焦於晶圓內部，以「低應力、低損傷、低晶屑」的冷加工優勢，解決傳統鑽石刀具易導致的碎裂與崩角痛點，是半導體先進封裝核心製程中的關鍵利器。

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而雷射切割、全電折彎與實機展出「協作手臂雷射銲接機」 在 AI 伺服器硬體結構中，機殼板金與液冷散熱系統的精密度攸關整機效能。針對外殼板金製造，正鉑提供高效能的「雷射切割機」，能精準應對複雜的幾何圖形與高剛性材料；隨後的摺彎工序則無縫搭配「全電折彎機」，大幅提升加工重現性與能源利用率，兼顧綠色製造與極致精準度。

此外，針對市場剛性需求湧現的液冷散熱系統，正鉑於現場實機展出「協作手臂雷射銲接機」。該設備結合聯達智能 6 軸協作手臂與正鉑雷射技術，雷射銲接熱影響區小，確保薄件材料銲接不變形、銲縫細緻美觀且結構高強度，達到不漏水漏氣的高標準，專為少量多樣的精密零件銲接製程量身打造。

正鉑雷射更於展會亮相「AI 伺服器自動化螺絲鎖附解決方案」。此方案深度發揮集團綜效，由正鉑雷射整合新代科技的中控系統與聯達智能的 4kg 高靈活性機械手臂，可協助企業在不大幅改動既有產線佈局的前提下，達成即插即用的模組化部署，於高階伺服器供應鏈中建構高效且彈性的自動化產線，有效化解缺工與少量多樣客製化的雙重挑戰。

正鉑表示，AI 伺服器的製程升級是一場全方位的技術競賽，正鉑從晶片生產、板金切割、全電折彎、液冷銲接，一路延伸至整機自動化組裝的構築完整服務鏈。正鉑憑藉新代集團在控制器、機器人及雲端管理系統的技術基礎，結合遍佈全球重點國家服務據點，提供「全球製造、在地服務」的強大後盾。

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