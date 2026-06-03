華晶科AI視覺商機綻放 下半年起逐步成長

華晶科今年參展台北國際電腦展（Computex）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕邊緣AI視覺廠商華晶科（3059）今年參展台北國際電腦展（Computex），展示最新研發的「無人機與機器人視覺完整解決方案」，總經理林㨗昇受訪時指出，華晶科將AI視覺技術導入各產品，著力拓展無人機、人形機器人商機，美系無人機客戶持續出貨、並新增日系客戶，今年也看好耕耘數年的AI視覺商機即將開花、下半年優於上半年，將成營收爆發元年。

華晶科以代工數位相機起家，近10年持續耕耘AI商機，林㨗昇表示，華晶科目前幾乎所有新案都屬AI應用，並能採可見光、不可見光、遠紅外光3種光學相機搭載AI感測，支應客戶含工程、搜救與人員偵查等商用需求；目前需求量約每月數萬至十萬套規模，看好因AI相機單價優於傳統相機，需求持續提升，將挹注華晶科營運提升。

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針對無人機拓展，林㨗昇指出，華晶科目前以歐美客戶為主、今年也新增日系客戶，美系客戶已有產品出貨、用在物流運輸與工程所需，一年需求約數萬台，展望美國無人機物流運輸的法規限制逐漸鬆綁、下半年至明年需求有望明顯提升，挹注華晶科成長；美系客戶另有警用無人機專案在耕耘。

華晶科也著力耕耘機器人市場，林㨗昇表示，目前出貨AMR、AGV等移動型機器人，並與美系人形機器人客戶展開初期開發合作，隨應用走向物理AI（Physical AI），因機器人最大挑戰在於辨識物體並判斷如何抓取、施力，其中影像辨識就是關鍵，也是未來商機所在，華晶科提供避障、AI視覺辨識與感測整合方案，以模組產品搶攻市場。

林㨗昇指出，華晶科2016年就投入AI視覺領域，隨AI晶片、演算法、市場需求逐步邁向成熟期，產業進入收成期，華晶科的耕耘也將開始開花結果，下半年營運將勝過上半年，未來3年正向。

在產能佈局方面，林㨗昇表示，目前產能重鎮仍在中國不過無人機與AI產品都轉往馬來西亞、台灣，目前在馬來西亞新山有2座廠，因AI訂單持續增加，未來三年不排除進一步擴充產能。

針對Computex展會，華晶科表示，本次展出的Payload視覺整合系統，採用強大的雙鏡頭配置，RGB可見光相機搭配Thermal熱成像相機，具備優異的影像穩定與動態表現，為解決無人機與機器人在高速移動中的碰撞風險，華晶科也針對不同應用場景，打造出業界領先的雙軌避障系統方案，本次也有展出。

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