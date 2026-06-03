比特幣跌至2月以來新低 加密市場面臨熱門IPO分流資金壓力

比特幣週三（3日）跌至自2月以來最低水平，反映加密貨幣市場正面臨資金外流壓力（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，比特幣週三（3日）跌至自2月以來最低水平，反映加密貨幣市場正面臨資金外流壓力。隨著股市屢創新高，以及市場對大型IPO與私募投資機會的熱情升溫，投資人的資金正逐漸轉向其他資產類別。

比特幣週二（2日）晚間一路走低，關鍵支撐接連失守，今（3日）稍早跌穿6.6萬美元，最低觸及6萬5385美元，創2月低位。而同一時間，美國股市標普500指數與那斯達克100指數週二雙雙收在歷史新高；亞洲股市則普遍走揚，其中日本日經225指數週三也刷新歷史高點。

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加密貨幣交易機構QCP指出，目前市場面臨的核心問題在於「流動性輪動」（liquidity rotation）。隨著股市持續跑贏加密貨幣市場，無論是加密原生投資人或傳統資產管理機構，都正將資金轉向股票市場。

QCP表示，部分投資人可能正從比特幣部位釋放流動性，轉向私募市場投資機會，或市場高度關注的潛在上市企業，例如SpaceX、OpenAI及Anthropic等。相關投資機會被視為今年最受市場期待的題材之一。

技術面來看，市場普遍關注約6.5萬美元附近的支撐區間。BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）表示，比特幣必須守住約6.5萬美元，否則可能進一步下探至年內低點約6萬美元。

QCP交易團隊也持相似看法，認為6.3萬美元至6.4萬美元是初步支撐區，若失守，下一步可能看向6.2萬美元，之後是關鍵的6萬美元心理關卡，甚至更低的5.8萬美元支撐位。

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